https://ria.ru/20220402/zelenskiy-1781407245.html

Зеленский заявил о "конкретике" по вступлению Украины в ЕС

Зеленский заявил о "конкретике" по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 02.04.2022

Зеленский заявил о "конкретике" по вступлению Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что на переговорах с главой Европейского парламента Робертой Метсолой достиг "конкретики" по... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:44

2022-04-02T02:44

2022-04-02T02:48

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европарламент

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что на переговорах с главой Европейского парламента Робертой Метсолой достиг "конкретики" по поводу перспектив вступления бывшей советской республики в ЕС.Кроме того, по словам главы государства, на переговорах затрагивались вопросы поставок оружия Киеву и усиление антироссийских санкций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/nato-1780826134.html

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в мире, россия, украина, роберта метсола, европарламент, евросоюз, владимир зеленский