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РКН не введет новые меры против YouTube, если хостинг выполнит требования - РИА Новости, 02.04.2022
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РКН не введет новые меры против YouTube, если хостинг выполнит требования
РКН не введет новые меры против YouTube, если хостинг выполнит требования - РИА Новости, 02.04.2022
РКН не введет новые меры против YouTube, если хостинг выполнит требования
Роскомнадзор не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:10
2022-04-02T18:10
технологии
россия
украина
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов, сообщили РИА Новости в ведомстве.В ведомстве отмечают, что на видеохостинге регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие)."Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации (порядка 6 тысяч материалов)", - уточнили в Роскомнадзоре.Сообщается, что к настоящему времени в отношении компании Google LLC, владеющей видеохостингом, Роскомнадзор составил и направил в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации. Суд признал американскую компанию виновной и наложил штрафы на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.Кроме того, в декабре 2021 года на компанию наложили оборотный штраф за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, составляющий 5% от выручки компаний за год в России (7,22 миллиарда рублей).
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технологии, россия, украина, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
18:10 02.04.2022
 
РКН не введет новые меры против YouTube, если хостинг выполнит требования

Роскомнадзор не введет новые меры против YouTube, если видеохостинг выполнит требования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что на видеохостинге регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие).
"Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации (порядка 6 тысяч материалов)", - уточнили в Роскомнадзоре.
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Сообщается, что к настоящему времени в отношении компании Google LLC, владеющей видеохостингом, Роскомнадзор составил и направил в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации. Суд признал американскую компанию виновной и наложил штрафы на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.
Кроме того, в декабре 2021 года на компанию наложили оборотный штраф за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, составляющий 5% от выручки компаний за год в России (7,22 миллиарда рублей).
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