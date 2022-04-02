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Биография Александры Яковлевой

Биография Александры Яковлевой - РИА Новости, 02.04.2022

Биография Александры Яковлевой

Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни в возрасте 64 лет. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T01:01

2022-04-02T01:01

2022-04-02T01:04

справки

александра яковлева

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни в возрасте 64 лет.Ниже приводится биографическая справка.Александра Евгеньевна Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Творческий псевдоним Яковлева выбрала по фамилии своего деда.В детстве занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки.В 1978 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино (ныне Российский государственный институт сценических искусств, курс Игоря Владимирова).Известность актрисе принесла ее первая главная роль в кино – в фильме "Экипаж" (1979). Яковлева снималась в таких любимых зрителями фильмах, как "Чародеи" (1982), "Танцплощадка" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).Она также играла в сериале "Россия молодая" (1981-1982), комедии "Слезы капали" (1982), спортивной мелодраме "Парашютисты" (1985), боевике "Приказано взять живым" (1985), мелодраме "Ищу друга жизни" (1987), военном сериале "Красный цвет папоротника" (1988), мелодраме "Не отстреленная музыка" (1990) и других картинах.В 1993 году Яковлева как режиссер сняла фильм "Паром "Анна Каренина", в котором сыграла главную роль.Всего в кинематографе актриса сыграла свыше 30 ролей.В 1993-1997 годах занимала пост председателя комитета по культуре и туризму при мэрии Калининграда, вице-мэра города.В 1994-1997 годах была президентом международного кинофестиваля стран Балтии "Янтарная пантера", который прекратил существование после ее ухода с поста вице-мэра Калининграда.В дальнейшем Яковлева возглавляла службу по управлению качеством и персоналом в санкт-петербургском аэропорту "Пулково", занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу. Также она была заместителем генерального директора дирекции скоростного сообщения ОАО "Российские железные дороги", являлась начальником "Пригородной железнодорожной компании" в Калининграде.В сентябре 2016 года Яковлева была избрана депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году Яковлева вернулась в кино в ремейке фильма "Экипаж", в котором вновь сыграла Тамару — чиновницу большого ранга в мире авиации.В этом же году она исполнила роль Бернадетт в спектакле "Оскар" в Санкт-Петербургском Малом театре комедии имени Анны Самохиной.19 июня 2019 года Александра Яковлева сыграла свой бенефисный спектакль в Петербурге под названием "Две женщины и лейтенант", который специально для нее подготовила драматург Татьяна Москвина.1 апреля 2022 года Яковлева скончалась после продолжительной болезни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

справки, александра яковлева