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На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента - РИА Новости, 02.04.2022
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На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента
На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента - РИА Новости, 02.04.2022
На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента
Сайт Владимира Зеленского сообщает, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:28
2022-04-02T02:29
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
европарламент
владимир зеленский
роберта метсола
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сайт Владимира Зеленского сообщает, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой.Добавляется, что Зеленский призвал к новым санкциям против России, а также к "оборонной поддержке" Украины."Я прибыла на Украину, не только чтобы подтвердить нашу солидарность, не только чтобы дальше работать над формулировками наших резолюций, в которых мы говорим, что Украина — это часть нашей европейской семьи", — приводятся в заявлении слова главы Европарламента.Сообщается также, что Зеленский вручил Метсоле орден княгини Ольги первой степени за "личный вклад в консолидацию международной поддержки" Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781394366.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, европарламент, владимир зеленский, роберта метсола
02:28 02.04.2022 (обновлено: 02:29 02.04.2022)
 
На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента

Сайт Зеленского сообщил, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Метсолой

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сайт Владимира Зеленского сообщает, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейского Парламента Робертой Метсолой, прибывшей в Киев", — говорится в сообщении.
Добавляется, что Зеленский призвал к новым санкциям против России, а также к "оборонной поддержке" Украины.
"Я прибыла на Украину, не только чтобы подтвердить нашу солидарность, не только чтобы дальше работать над формулировками наших резолюций, в которых мы говорим, что Украина — это часть нашей европейской семьи", — приводятся в заявлении слова главы Европарламента.
Сообщается также, что Зеленский вручил Метсоле орден княгини Ольги первой степени за "личный вклад в консолидацию международной поддержки" Украине.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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