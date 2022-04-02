https://ria.ru/20220402/vstrecha-1781406687.html

На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента

На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента - РИА Новости, 02.04.2022

На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента

Сайт Владимира Зеленского сообщает, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:28

2022-04-02T02:28

2022-04-02T02:29

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сайт Владимира Зеленского сообщает, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой.Добавляется, что Зеленский призвал к новым санкциям против России, а также к "оборонной поддержке" Украины."Я прибыла на Украину, не только чтобы подтвердить нашу солидарность, не только чтобы дальше работать над формулировками наших резолюций, в которых мы говорим, что Украина — это часть нашей европейской семьи", — приводятся в заявлении слова главы Европарламента.Сообщается также, что Зеленский вручил Метсоле орден княгини Ольги первой степени за "личный вклад в консолидацию международной поддержки" Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781394366.html

https://ria.ru/20220401/gumkoridory-1781365994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, европарламент, владимир зеленский, роберта метсола