02:28 02.04.2022 (обновлено: 02:29 02.04.2022)
На сайте Зеленского сообщили о его встрече с главой Европарламента
Сайт Зеленского сообщил, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Метсолой
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сайт Владимира Зеленского сообщает, что он встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейского Парламента Робертой Метсолой, прибывшей в Киев", — говорится в сообщении.
"Я прибыла на Украину, не только чтобы подтвердить нашу солидарность, не только чтобы дальше работать над формулировками наших резолюций, в которых мы говорим, что Украина — это часть нашей европейской семьи", — приводятся в заявлении слова главы Европарламента.
Сообщается также, что Зеленский вручил Метсоле орден княгини Ольги первой степени за "личный вклад в консолидацию международной поддержки" Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.