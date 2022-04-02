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В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих, заявила омбудсмен

В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих, заявила омбудсмен - РИА Новости, 02.04.2022

В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих, заявила омбудсмен

Оружие в Луганской народной республике сложили 170 украинских военнослужащих, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T06:07

2022-04-02T06:07

2022-04-02T06:11

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владимир путин

россия

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украина

луганск

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Оружие в Луганской народной республике сложили 170 украинских военнослужащих, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Как отметила омбудсмен, ЛНР неоднократно заявляла о том, что "все военнослужащие Украины, которые добровольно сложили оружие, которые перешли на сторону республики, на чьих руках нет крови мирных граждан, мирных жителей, по окончании военной операции будут отпущены домой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, луганск, виктория сердюкова