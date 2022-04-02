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В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781458269.html
В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата
В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата - РИА Новости, 02.04.2022
В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата
Бойцы националистического батальона "Айдар" используют смесь из символов бандеровцев, германских нацистов и древних украинских казаков, рассказал бывший младший РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:41
2022-04-02T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
степан бандера
батальон "айдар"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бойцы националистического батальона "Айдар" используют смесь из символов бандеровцев, германских нацистов и древних украинских казаков, рассказал бывший младший сержант "Айдара" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.По его словам, в "Айдаре" "в основном весь настрой националистический". "Все воюющие люди, скажем так, — они с Западной Украины. Они не признают абсолютно российскую власть, русский язык они не хотят слышать, они хотят разговаривать только на украинском языке. Они признают только своего Степана Бандеру", — сказал Нурыга."Айдаровцы" используют красно-черные знамена украинских националистов, нацистские приветствия, "наносят себе татуировки в виде немецкой свастики, орлов", — отметил Нурыга."Стригутся, как только стриглись казаки украинские — оставляя себе так называемые оселедцы, чубы", — добавил он."Айдар" — одно из названий отрощенного клока волос на выстриженной голове, отличительной черты зрелых воинов у украинских казаков XVI-XVII веков.
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в мире, украина, степан бандера, батальон "айдар", вооруженные силы украины
15:41 02.04.2022
 
В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата

Экс-боец Нурыга: в "Айдаре" не хотят слышать русский язык и признают только Бандеру

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Айдар"
Бойцы батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Айдар". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бойцы националистического батальона "Айдар" используют смесь из символов бандеровцев, германских нацистов и древних украинских казаков, рассказал бывший младший сержант "Айдара" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.
По его словам, в "Айдаре" "в основном весь настрой националистический". "Все воюющие люди, скажем так, — они с Западной Украины. Они не признают абсолютно российскую власть, русский язык они не хотят слышать, они хотят разговаривать только на украинском языке. Они признают только своего Степана Бандеру", — сказал Нурыга.
Нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"
"Айдаровцы" используют красно-черные знамена украинских националистов, нацистские приветствия, "наносят себе татуировки в виде немецкой свастики, орлов", — отметил Нурыга.
"Стригутся, как только стриглись казаки украинские — оставляя себе так называемые оселедцы, чубы", — добавил он.
"Айдар" — одно из названий отрощенного клока волос на выстриженной голове, отличительной черты зрелых воинов у украинских казаков XVI-XVII веков.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСтепан БандераБатальон "Айдар"Вооруженные силы Украины
 
 
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