https://ria.ru/20220402/ukraina-1781458269.html

В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата

В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата - РИА Новости, 02.04.2022

В "Айдаре" признают только своего Бандеру, заявил экс-боец нацбата

Бойцы националистического батальона "Айдар" используют смесь из символов бандеровцев, германских нацистов и древних украинских казаков, рассказал бывший младший РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:41

2022-04-02T15:41

2022-04-02T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

степан бандера

батальон "айдар"

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/72/1517837223_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_0d0cb5fd07b2efe62a02b6c0c6cc3b35.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бойцы националистического батальона "Айдар" используют смесь из символов бандеровцев, германских нацистов и древних украинских казаков, рассказал бывший младший сержант "Айдара" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.По его словам, в "Айдаре" "в основном весь настрой националистический". "Все воюющие люди, скажем так, — они с Западной Украины. Они не признают абсолютно российскую власть, русский язык они не хотят слышать, они хотят разговаривать только на украинском языке. Они признают только своего Степана Бандеру", — сказал Нурыга."Айдаровцы" используют красно-черные знамена украинских националистов, нацистские приветствия, "наносят себе татуировки в виде немецкой свастики, орлов", — отметил Нурыга."Стригутся, как только стриглись казаки украинские — оставляя себе так называемые оселедцы, чубы", — добавил он."Айдар" — одно из названий отрощенного клока волос на выстриженной голове, отличительной черты зрелых воинов у украинских казаков XVI-XVII веков.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781443989.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, степан бандера, батальон "айдар", вооруженные силы украины