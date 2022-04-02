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Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425218.html
Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией
Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией - РИА Новости, 02.04.2022
Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией
Украинские военные и представители нацбатальонов не разрешают мирным гражданам эвакуироваться из населенных пунктов, не пропускают через блокпосты, пока те не... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:16
2022-04-02T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные и представители нацбатальонов не разрешают мирным гражданам эвакуироваться из населенных пунктов, не пропускают через блокпосты, пока те не споют гимн Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова."Они (мирные граждане, которым удалось эвакуироваться - ред.) нам рассказывали, что происходит сейчас в тех городах, где активное пребывание украинской армии и националистических батальонов. Я так поняла по их настрою, что больше всего идет агрессии со стороны нацбатальонов. Одно из требований ВСУ и нацбатальонов при пересечении блокпоста - петь гимн Украины", - сказала она.По словам омбудсмена, если "люди отказываются либо не знают слов - в прямом смысле слова возвращают назад".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/plennye-1781410979.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии
10:16 02.04.2022
 
Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: националисты не дают людям эвакуироваться, пока те не споют гимн

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные и представители нацбатальонов не разрешают мирным гражданам эвакуироваться из населенных пунктов, не пропускают через блокпосты, пока те не споют гимн Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.
"Они (мирные граждане, которым удалось эвакуироваться - ред.) нам рассказывали, что происходит сейчас в тех городах, где активное пребывание украинской армии и националистических батальонов. Я так поняла по их настрою, что больше всего идет агрессии со стороны нацбатальонов. Одно из требований ВСУ и нацбатальонов при пересечении блокпоста - петь гимн Украины", - сказала она.
По словам омбудсмена, если "люди отказываются либо не знают слов - в прямом смысле слова возвращают назад".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автобус с украинскими военнопленными - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
07:03
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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