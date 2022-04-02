https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425218.html

Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией

Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией - РИА Новости, 02.04.2022

Омбудсмен: нацбаты заставляют жителей петь гимн Украины перед эвакуацией

Украинские военные и представители нацбатальонов не разрешают мирным гражданам эвакуироваться из населенных пунктов, не пропускают через блокпосты, пока те не... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:16

2022-04-02T10:16

2022-04-02T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_017d61cf3c3ab193e433f917f57dd62c.jpg

ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные и представители нацбатальонов не разрешают мирным гражданам эвакуироваться из населенных пунктов, не пропускают через блокпосты, пока те не споют гимн Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова."Они (мирные граждане, которым удалось эвакуироваться - ред.) нам рассказывали, что происходит сейчас в тех городах, где активное пребывание украинской армии и националистических батальонов. Я так поняла по их настрою, что больше всего идет агрессии со стороны нацбатальонов. Одно из требований ВСУ и нацбатальонов при пересечении блокпоста - петь гимн Украины", - сказала она.По словам омбудсмена, если "люди отказываются либо не знают слов - в прямом смысле слова возвращают назад".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/plennye-1781410979.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии