https://ria.ru/20220402/ukraina-1781421471.html

Шестнадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе из-за обстрелов

Шестнадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе из-за обстрелов - РИА Новости, 02.04.2022

Шестнадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе из-за обстрелов

Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:54

2022-04-02T09:54

2022-04-02T09:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 16 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) освобожденной ранее части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении представительства республики.Отмечается, что пострадавших доставили в медучреждения.

донецкая народная республика

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, признание днр и лнр в россии