https://ria.ru/20220402/ukraina-1781413908.html

Омбудсмен оценила условия содержания украинских военнопленных в ЛНР

Омбудсмен оценила условия содержания украинских военнопленных в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022

Омбудсмен оценила условия содержания украинских военнопленных в ЛНР

Пленные украинские военнослужащие содержатся в Луганской народной республике в нормальных условиях в соответствии с существующими принципами международного... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:13

2022-04-02T08:13

2022-04-02T09:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

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признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 2 апр – РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие содержатся в Луганской народной республике в нормальных условиях в соответствии с существующими принципами международного права, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."В настоящий момент они содержатся в условиях в соответствии со всеми существующими принципами международного права, им оказывается необходимая помощь", - сказала она, уточнив, что на территории ЛНР находятся 170 пленных украинских военных.По словам Сердюковой, ей представилась возможность встретиться с некоторыми из них."Даже в ходе наших встреч получилось связаться с родственниками, которые находятся на территории, подконтрольной Украине. Они (украинские силовики, находящиеся на территории ЛНР – ред.) смогли показать, что они живы, здоровы, что им оказывается вся необходимая помощь", - отметила омбудсмен ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/tanki-1781409591.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии