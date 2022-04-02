https://ria.ru/20220402/terakt-1781449591.html

Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области - РИА Новости, 02.04.2022

Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:04

2022-04-02T14:04

2022-04-02T14:29

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщила пресс-служба ведомства.Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство. Они оцепили участок и эвакуировали население на безопасное расстояние. Саперы установили, что устройство сделали из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса."В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей", — добавили в пресс-службе.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.Накануне российское военные передали жителям Украины 412 тонн гуманитарной помощи, акции прошли в ДНР и ЛНР, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. А всего, по данным Минобороны, Россия уже доставила на Украину свыше семи тысяч тонн гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20220329/zalozhniki-1780766691.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире