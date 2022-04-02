Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области
Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.
Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.
Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.
Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.
Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.
Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.
Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.
Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.
Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.
Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.
Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.
Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.
Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.
Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.
В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.
В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.
Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.
Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.
Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.
Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.
Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.
Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.
Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.
В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.