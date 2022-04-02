https://ria.ru/20220402/sukhoy-1781443506.html

Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого"

Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого" - РИА Новости, 02.04.2022

Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого"

Сайт "Сухого" был атакован хакерами, опубликованные заявления - фейк, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "ОАК", управляющей компании ПАО "Компания... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:06

2022-04-02T13:06

2022-04-02T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

россия

украина

донбасс

сухой (холдинговая компания)

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сайт "Сухого" был атакован хакерами, опубликованные заявления - фейк, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "ОАК", управляющей компании ПАО "Компания "Сухой" Юрий Слюсарь.Ранее на сайте компании появилось якобы официальное заявление Слюсаря, где утверждалось, что он принял решение об уходе в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В настоящее время сайт "Сухого" не работает."Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом", - сказал в связи с этим эпизодом Слюсарь.Он подчеркнул, что сегодня задача "Сухого" - "дать стране крылья". "Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779784810.html

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, украина, донбасс, сухой (холдинговая компания), юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)