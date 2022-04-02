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Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого" - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/sukhoy-1781443506.html
Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого"
Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого" - РИА Новости, 02.04.2022
Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого"
Сайт "Сухого" был атакован хакерами, опубликованные заявления - фейк, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "ОАК", управляющей компании ПАО "Компания... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:06
2022-04-02T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
россия
украина
донбасс
сухой (холдинговая компания)
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сайт "Сухого" был атакован хакерами, опубликованные заявления - фейк, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "ОАК", управляющей компании ПАО "Компания "Сухой" Юрий Слюсарь.Ранее на сайте компании появилось якобы официальное заявление Слюсаря, где утверждалось, что он принял решение об уходе в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В настоящее время сайт "Сухого" не работает."Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом", - сказал в связи с этим эпизодом Слюсарь.Он подчеркнул, что сегодня задача "Сухого" - "дать стране крылья". "Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779784810.html
https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html
россия
украина
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технологии, россия, украина, донбасс, сухой (холдинговая компания), юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)
13:06 02.04.2022 (обновлено: 14:07 02.04.2022)
 
Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого"

Гендир ОАК Слюсарь назвал сообщение на сайте "Сухого" о своем уходе с поста атакой хакеров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сайт "Сухого" был атакован хакерами, опубликованные заявления - фейк, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "ОАК", управляющей компании ПАО "Компания "Сухой" Юрий Слюсарь.
Ранее на сайте компании появилось якобы официальное заявление Слюсаря, где утверждалось, что он принял решение об уходе в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В настоящее время сайт "Сухого" не работает.
Программирование - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:54
Эксперт предупредил об усилении кибервойны со стороны Украины
"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом", - сказал в связи с этим эпизодом Слюсарь.
Он подчеркнул, что сегодня задача "Сухого" - "дать стране крылья". "Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:11
Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииРоссияУкраинаДонбассСухой (холдинговая компания)Юрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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