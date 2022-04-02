13:06 02.04.2022 (обновлено: 14:07 02.04.2022)
Гендиректор ОАК прокомментировал хакерскую атаку на сайт "Сухого"
Гендир ОАК Слюсарь назвал сообщение на сайте "Сухого" о своем уходе с поста атакой хакеров
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сайт "Сухого" был атакован хакерами, опубликованные заявления - фейк, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "ОАК", управляющей компании ПАО "Компания "Сухой" Юрий Слюсарь.
Ранее на сайте компании появилось якобы официальное заявление Слюсаря, где утверждалось, что он принял решение об уходе в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В настоящее время сайт "Сухого" не работает.
"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом", - сказал в связи с этим эпизодом Слюсарь.
Он подчеркнул, что сегодня задача "Сухого" - "дать стране крылья". "Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.