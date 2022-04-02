https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html

В Китае обвинили США в разжигании украинского конфликта

В Китае объяснили, как и зачем США затягивают украинский конфликт - РИА Новости, 02.04.2022

В Китае обвинили США в разжигании украинского конфликта

США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию, пишет Global Times. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:40

2022-04-02T09:40

2022-04-02T12:56

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию, пишет Global Times."США не хотят, чтобы Россия и Украина мирно сосуществовали", — уверены авторы. По их мнению, об этом свидетельствует нежелание Белого дома говорить о каких-либо гарантиях безопасности Киеву, так как это, считает редакция, ускорит переговоры.Кроме того, теперь Украина еще больше зависит от Вашингтона, который продолжает поставлять оружие и другую военную помощь, полагает GT.Издание также привело слова профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдонга, увидевшего в нынешней политике США попытку достичь двух целей: укрепить контроль над Европой и ослабить Россию.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, сша, киев, ситуация на украине