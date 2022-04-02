https://ria.ru/20220402/soglashenie-1781480944.html

Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов

Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов - РИА Новости, 02.04.2022

Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов

Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:01

2022-04-02T20:01

2022-04-02T20:06

экономика

белоруссия

россия

роман головченко

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко."Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем – ред.), как было сделано по нефтепродуктам", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире.Он также напомнил, что ранее в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией было подписано соглашение, по которому "РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России".Отвечая на вопрос о сохранении планов Минска по строительству в Усть-Луге мультимодального терминала, премьер ответил, что Белоруссия будет строить. "Конечно, будем. Президент сказал, что будем строить, значит, строим", - подчеркнул Головченко.Вместе с тем Головченко отметил, что строительство собственного терминала – непростой вопрос с точки зрения времени реализации проекта. "Мы посетили один из портов в Санкт-Петербурге, и нам сказали, что его строили стахановскими темпами… и это заняло четыре года. У нас такого времени нет, поэтому будем трудиться, как суперстахановцы, и выйдем на нужный для Беларуси результат. Но сейчас это не критическое звено. Мы давно планировали к этому подойти, просто ситуация нас подтолкнула идти быстрее", - сказал он.Головченко подчеркнул, что, в принципе, уже сейчас есть все возможности для перевалки белорусских грузов через морские порты России, так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в сторону Мурманска. "Возможности для перевалки белорусских товаров существуют. Мы подбили балансы поставок, знаем объемы грузов ", - добавил он.

https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html

https://ria.ru/20220402/rubli-1781480288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, белоруссия, россия, роман головченко