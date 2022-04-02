20:01 02.04.2022 (обновлено: 20:06 02.04.2022)
Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов
Минск подпишет соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов в российских портах
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
Погрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем – ред.), как было сделано по нефтепродуктам", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире.
Отвечая на вопрос о сохранении планов Минска по строительству в Усть-Луге мультимодального терминала, премьер ответил, что Белоруссия будет строить. "Конечно, будем. Президент сказал, что будем строить, значит, строим", - подчеркнул Головченко.
Вместе с тем Головченко отметил, что строительство собственного терминала – непростой вопрос с точки зрения времени реализации проекта. "Мы посетили один из портов в Санкт-Петербурге, и нам сказали, что его строили стахановскими темпами… и это заняло четыре года. У нас такого времени нет, поэтому будем трудиться, как суперстахановцы, и выйдем на нужный для Беларуси результат. Но сейчас это не критическое звено. Мы давно планировали к этому подойти, просто ситуация нас подтолкнула идти быстрее", - сказал он.
Головченко подчеркнул, что, в принципе, уже сейчас есть все возможности для перевалки белорусских грузов через морские порты России, так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в сторону Мурманска. "Возможности для перевалки белорусских товаров существуют. Мы подбили балансы поставок, знаем объемы грузов ", - добавил он.