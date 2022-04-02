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Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов - РИА Новости, 02.04.2022
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Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов
Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов - РИА Новости, 02.04.2022
Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов
Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:01
2022-04-02T20:06
экономика
белоруссия
россия
роман головченко
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко."Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем – ред.), как было сделано по нефтепродуктам", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире.Он также напомнил, что ранее в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией было подписано соглашение, по которому "РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России".Отвечая на вопрос о сохранении планов Минска по строительству в Усть-Луге мультимодального терминала, премьер ответил, что Белоруссия будет строить. "Конечно, будем. Президент сказал, что будем строить, значит, строим", - подчеркнул Головченко.Вместе с тем Головченко отметил, что строительство собственного терминала – непростой вопрос с точки зрения времени реализации проекта. "Мы посетили один из портов в Санкт-Петербурге, и нам сказали, что его строили стахановскими темпами… и это заняло четыре года. У нас такого времени нет, поэтому будем трудиться, как суперстахановцы, и выйдем на нужный для Беларуси результат. Но сейчас это не критическое звено. Мы давно планировали к этому подойти, просто ситуация нас подтолкнула идти быстрее", - сказал он.Головченко подчеркнул, что, в принципе, уже сейчас есть все возможности для перевалки белорусских грузов через морские порты России, так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в сторону Мурманска. "Возможности для перевалки белорусских товаров существуют. Мы подбили балансы поставок, знаем объемы грузов ", - добавил он.
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экономика, белоруссия, россия, роман головченко
20:01 02.04.2022 (обновлено: 20:06 02.04.2022)
 
Минск подпишет с Москвой соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов

Минск подпишет соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов в российских портах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
Погрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем – ред.), как было сделано по нефтепродуктам", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире.
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Он также напомнил, что ранее в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией было подписано соглашение, по которому "РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России".
Отвечая на вопрос о сохранении планов Минска по строительству в Усть-Луге мультимодального терминала, премьер ответил, что Белоруссия будет строить. "Конечно, будем. Президент сказал, что будем строить, значит, строим", - подчеркнул Головченко.
Вместе с тем Головченко отметил, что строительство собственного терминала – непростой вопрос с точки зрения времени реализации проекта. "Мы посетили один из портов в Санкт-Петербурге, и нам сказали, что его строили стахановскими темпами… и это заняло четыре года. У нас такого времени нет, поэтому будем трудиться, как суперстахановцы, и выйдем на нужный для Беларуси результат. Но сейчас это не критическое звено. Мы давно планировали к этому подойти, просто ситуация нас подтолкнула идти быстрее", - сказал он.
Головченко подчеркнул, что, в принципе, уже сейчас есть все возможности для перевалки белорусских грузов через морские порты России, так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в сторону Мурманска. "Возможности для перевалки белорусских товаров существуют. Мы подбили балансы поставок, знаем объемы грузов ", - добавил он.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияРоман Головченко
 
 
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