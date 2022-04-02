https://ria.ru/20220402/rosturizm-1781432334.html

Ростуризм досрочно закроет продажи в рамках туристического кешбэка

Ростуризм досрочно закроет продажи в рамках туристического кешбэка - РИА Новости, 02.04.2022

Ростуризм досрочно закроет продажи в рамках туристического кешбэка

Ростуризм в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 30-го, следующий этап программы... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:13

2022-04-02T11:13

2022-04-02T17:12

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

новости - туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ростуризм в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 30-го, следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях", — приводит ее слова пресс-служба.По словам Догузовой, эти средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж закроется раньше запланированного, но у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть неделя, чтобы это сделать.Глава ведомства также подчеркнула, что очередное окно продаж на осенне-зимний период, как и планировалось, состоится. "Подробности и даты мы объявим дополнительно", — указала она.Догузова уточнила, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. Ранее она сообщала, что туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Суммарно с начала года программой воспользовались более 1,2 миллиона человек."Спрос на программу огромный. Так, по сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в два раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще", — уточнила глава Ростуризма.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта и до 30 апреля включительно. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.

https://ria.ru/20220331/reysy-1781137739.html

https://ria.ru/20220331/keshbek-1781017800.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество, новости - туризм, зарина догузова