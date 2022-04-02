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Косачев заявил, что Россия не стремится восстановить "советскую империю" - РИА Новости, 02.04.2022
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Косачев заявил, что Россия не стремится восстановить "советскую империю"
Косачев заявил, что Россия не стремится восстановить "советскую империю" - РИА Новости, 02.04.2022
Косачев заявил, что Россия не стремится восстановить "советскую империю"
Россия продолжает обустраивать мир в общих, а не блоковых интересах, речи о восстановлении "советской империи" не идет, написал в Telegram-канале вице-спикер... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:32
2022-04-02T13:32
общество
россия
украина
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия продолжает обустраивать мир в общих, а не блоковых интересах, речи о восстановлении "советской империи" не идет, написал в Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить "советскую империю". То, что происходит сейчас, на самом деле разворачивает ход истории в сторону от главенствовавшей последнее столетие тенденции, когда войны начинали и, в каком-то смысле, "выигрывали" в свою пользу только страны Запада", - отметил политик.По его словам, ход истории расставляет всё по своим местам. "Ведь наша страна в войнах ХХ и XXI века, по большому счету, себя никогда и никому не уступала. И это главный урок, который предстоит усвоить всем тем, кто столетиями продолжает воевать с нами", - написал Косачев.А Россия продолжает обустраивать мир "в общих, а не блоковых интересах, как бы ни пытались извратить происходящее сейчас наши оппоненты", добавил он. Потому что это национальный интерес, наряду с собственной национальной безопасностью и благополучием собственных граждан, отметил Косачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html
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общество, россия, украина, константин косачев, совет федерации рф
13:32 02.04.2022
 
Косачев заявил, что Россия не стремится восстановить "советскую империю"

Вице-спикер Совфеда Косачев: Россия не стремится восстановить "советскую империю"

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГерб СССР
Герб СССР - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия продолжает обустраивать мир в общих, а не блоковых интересах, речи о восстановлении "советской империи" не идет, написал в Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить "советскую империю". То, что происходит сейчас, на самом деле разворачивает ход истории в сторону от главенствовавшей последнее столетие тенденции, когда войны начинали и, в каком-то смысле, "выигрывали" в свою пользу только страны Запада", - отметил политик.
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По его словам, ход истории расставляет всё по своим местам. "Ведь наша страна в войнах ХХ и XXI века, по большому счету, себя никогда и никому не уступала. И это главный урок, который предстоит усвоить всем тем, кто столетиями продолжает воевать с нами", - написал Косачев.
А Россия продолжает обустраивать мир "в общих, а не блоковых интересах, как бы ни пытались извратить происходящее сейчас наши оппоненты", добавил он. Потому что это национальный интерес, наряду с собственной национальной безопасностью и благополучием собственных граждан, отметил Косачев.
"Что и отличает нашу страну от "коллективного Запада", действующего, как и всегда ранее, эгоистически и жадно, не взирая на здравый смысл и не замечая никого вне собственного крайне узкого круга интересов", - заключил политик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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