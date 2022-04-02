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В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители
В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители - РИА Новости, 02.04.2022
В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители
Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:55
2022-04-02T16:55
2022-04-02T17:46
в мире
лондон
борис джонсон
протесты
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ЛОНДОН, 2 апр — РИА Новости. Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает корреспондент РИА Новости.Они собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, требуя отставки Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов.Помимо Лондона, National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.С 1 апреля в Великобритании резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, так как регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики не могут превышать этот показатель.Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям страны приходится серьезно сокращать траты: более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://ria.ru/20220330/tseny-1780777862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ
Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ
2022-04-02T16:55
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, борис джонсон, протесты
16:55 02.04.2022 (обновлено: 17:46 02.04.2022)
В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители
В центре Лондона проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ
ЛОНДОН, 2 апр — РИА Новости.
Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает
корреспондент РИА Новости.
Они собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, требуя отставки Бориса Джонсона
и всего правительства консерваторов.
Помимо Лондона, National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле
и Манчестере
.
С 1 апреля в Великобритании резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, так как регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики не могут превышать этот показатель.
Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.
Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям страны приходится серьезно сокращать траты: более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.