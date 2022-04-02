https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html

В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители

В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители - РИА Новости, 02.04.2022

В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергоносители

Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:55

2022-04-02T16:55

2022-04-02T17:46

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лондон

борис джонсон

протесты

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ЛОНДОН, 2 апр — РИА Новости. Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает корреспондент РИА Новости.Они собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, требуя отставки Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов.Помимо Лондона, National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.С 1 апреля в Великобритании резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, так как регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики не могут превышать этот показатель.Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям страны приходится серьезно сокращать траты: более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220330/tseny-1780777862.html

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Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ 2022-04-02T16:55 true PT0M25S

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Ольга Филиппова

в мире, лондон, борис джонсон, протесты