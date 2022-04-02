https://ria.ru/20220402/podderzhka-1781406953.html

Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая

Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая - РИА Новости, 02.04.2022

Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:33

2022-04-02T02:33

2022-04-02T02:33

в мире

си цзиньпин

сша

европа

китай

украина

владимир зеленский

россия

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины."Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру", — добавил он.Реплики приводились в переводе на английский язык.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния. Также он сказал, что нельзя втягивать весь мир в украинский кризис, и Китай будет учитывать важность своей репутации на международной арене.По его словам, "первопричина украинского кризиса кроется в противоречиях в сфере региональной безопасности, которые копились в Европе на протяжении длительного времени, для устранения корня проблемы необходимо учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлеченных сторон".

https://ria.ru/20220401/davlenie-1781345881.html

сша

европа

китай

украина

россия

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, си цзиньпин, сша, европа, китай, украина, владимир зеленский, россия