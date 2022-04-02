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Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая - РИА Новости, 02.04.2022
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Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая
Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая - РИА Новости, 02.04.2022
Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:33
2022-04-02T02:33
в мире
си цзиньпин
сша
европа
китай
украина
владимир зеленский
россия
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины."Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру", — добавил он.Реплики приводились в переводе на английский язык.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния. Также он сказал, что нельзя втягивать весь мир в украинский кризис, и Китай будет учитывать важность своей репутации на международной арене.По его словам, "первопричина украинского кризиса кроется в противоречиях в сфере региональной безопасности, которые копились в Европе на протяжении длительного времени, для устранения корня проблемы необходимо учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлеченных сторон".
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в мире, си цзиньпин, сша, европа, китай, украина, владимир зеленский, россия
02:33 02.04.2022
 
Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая

Президент Украины Зеленский: я бы хотел Китай на нашей стороне, но выбор за ними

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины.
"Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними", — сказал Зеленский в ответ на вопрос, видит ли он поддержку России со стороны Китая.
"Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру", — добавил он.
Реплики приводились в переводе на английский язык.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния. Также он сказал, что нельзя втягивать весь мир в украинский кризис, и Китай будет учитывать важность своей репутации на международной арене.
По его словам, "первопричина украинского кризиса кроется в противоречиях в сфере региональной безопасности, которые копились в Европе на протяжении длительного времени, для устранения корня проблемы необходимо учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлеченных сторон".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 17:16
Евросоюз призвал Китай оказывать давление на Россию
 
В миреСи ЦзиньпинСШАЕвропаКитайУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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