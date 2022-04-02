Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая
Президент Украины Зеленский: я бы хотел Китай на нашей стороне, но выбор за ними
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины.
"Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними", — сказал Зеленский в ответ на вопрос, видит ли он поддержку России со стороны Китая.
"Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру", — добавил он.
Реплики приводились в переводе на английский язык.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния. Также он сказал, что нельзя втягивать весь мир в украинский кризис, и Китай будет учитывать важность своей репутации на международной арене.
По его словам, "первопричина украинского кризиса кроется в противоречиях в сфере региональной безопасности, которые копились в Европе на протяжении длительного времени, для устранения корня проблемы необходимо учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлеченных сторон".