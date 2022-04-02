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Украинская сторона шантажирует семьи пленных, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Украинская сторона шантажирует семьи пленных, заявила омбудсмен ЛНР
Украинская сторона шантажирует семьи пленных, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
Украинская сторона шантажирует семьи пленных, заявила омбудсмен ЛНР
Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:11
2022-04-02T10:11
в мире
донбасс
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова."К нам в аппарат уже поступают заявления от родственников наших военнослужащих, попавших в плен на территории Украины. Им стало об этом известно из социальных сетей, на их странички приходят от родственников видеосообщения, на которых их родственник — военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики", — пояснила она.Омбудсмен обратила внимание на внешний вид пленных на этих видео."Во время разговора у них идет пар изо рта, они находятся без бушлатов, в обычной военной форменной одежде на полу, связанные руки и ноги", — сказала Сердюкова.Даже на записи видны явные следы насилия — изуродованные лица, кровоподтеки, подчеркнула она. "И после отправки такого видеосообщения наши мамы и жены приносят скрины переписок, где лица, которые удерживают их близких, путем угроз убийства как военнослужащих, так и их родственников, находящихся здесь, заставляют их выходить с лозунгами на площадки, рассказывать, что Донбасс — это Украина", — заключила омбудсмен, добавив что на родственников пленных оказывается очень сильное морально-психологическое давление.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/vsu-1781350657.html
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в мире, донбасс, луганская народная республика, украина
09:11 02.04.2022 (обновлено: 10:11 02.04.2022)
 
Украинская сторона шантажирует семьи пленных, заявила омбудсмен ЛНР

Омбудсмен ЛНР: украинская сторона шантажирует семьи пленных, угрожая убийством их близких

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
"К нам в аппарат уже поступают заявления от родственников наших военнослужащих, попавших в плен на территории Украины. Им стало об этом известно из социальных сетей, на их странички приходят от родственников видеосообщения, на которых их родственник — военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики", — пояснила она.
Омбудсмен обратила внимание на внешний вид пленных на этих видео.
"Во время разговора у них идет пар изо рта, они находятся без бушлатов, в обычной военной форменной одежде на полу, связанные руки и ноги", — сказала Сердюкова.
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Даже на записи видны явные следы насилия — изуродованные лица, кровоподтеки, подчеркнула она.
"И после отправки такого видеосообщения наши мамы и жены приносят скрины переписок, где лица, которые удерживают их близких, путем угроз убийства как военнослужащих, так и их родственников, находящихся здесь, заставляют их выходить с лозунгами на площадки, рассказывать, что Донбасс — это Украина", — заключила омбудсмен, добавив что на родственников пленных оказывается очень сильное морально-психологическое давление.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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