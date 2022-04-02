Омбудсмен ЛНР рассказала о жалобах пленных украинских военных
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: пленные украинские бойцы жалуются, что Киев не хочет их обменять
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные, находящиеся в плену в Луганской народной республике, жалуются, что украинское командование не предлагает ни обменять их, ни даже не отвечает на звонки, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Жаловались (украинские военные - ред.), что со стороны Украины и властей Украины, командования не только не поступает каких-либо предложений по инициированию обмена, но даже на их звонки не отвечают. Эти военнослужащие забыты, от них открестились", - сказала она, уточнив, что на территории ЛНР находятся 170 пленных украинских военных.
По словам Сердюковой, их родственники "впервые увидели и услышали благодаря Луганской народной республике о своих военнослужащих".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.