https://ria.ru/20220402/plennye-1781417287.html

Омбудсмен ЛНР рассказала о жалобах пленных украинских военных

Омбудсмен ЛНР рассказала о жалобах пленных украинских военных - РИА Новости, 02.04.2022

Омбудсмен ЛНР рассказала о жалобах пленных украинских военных

Украинские военные, находящиеся в плену в Луганской народной республике, жалуются, что украинское командование не предлагает ни обменять их, ни даже не отвечает РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:01

2022-04-02T09:01

2022-04-02T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные, находящиеся в плену в Луганской народной республике, жалуются, что украинское командование не предлагает ни обменять их, ни даже не отвечает на звонки, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Жаловались (украинские военные - ред.), что со стороны Украины и властей Украины, командования не только не поступает каких-либо предложений по инициированию обмена, но даже на их звонки не отвечают. Эти военнослужащие забыты, от них открестились", - сказала она, уточнив, что на территории ЛНР находятся 170 пленных украинских военных.По словам Сердюковой, их родственники "впервые увидели и услышали благодаря Луганской народной республике о своих военнослужащих".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, виктория сердюкова