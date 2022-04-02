Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/plennye-1781410979.html
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию - РИА Новости, 02.04.2022
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию
Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T07:03
2022-04-02T08:33
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
виктория сердюкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_0:216:3141:1983_1920x0_80_0_0_543dcd74a7e2e39d5e7ca941a1be62ff.jpg
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.По словам Сердюковой, речь идет о служащих регулярной армии — офицерах и солдатах, которые давали присягу народу Украины."Которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру", — добавила омбудсмен.Она отметила, что это тот случай, когда люди смогли убедиться, что пропаганда, с которой они сталкивались в течение восьми лет идет, очень далека от действительности. "Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины", — заключила Сердюкова.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/voennosluzhaschie-1781410547.html
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_1aaf47223998b5adcfdf152cf3cca167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, виктория сердюкова
07:03 02.04.2022 (обновлено: 08:33 02.04.2022)
 
В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: пленные украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными
Автобус с украинскими военнопленными - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автобус с украинскими военнопленными. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

"Первое, что они поняли, находясь здесь, на территории Луганской народной республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности", — сказала она.

По словам Сердюковой, речь идет о служащих регулярной армии — офицерах и солдатах, которые давали присягу народу Украины.
"Которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру", — добавила омбудсмен.
Она отметила, что это тот случай, когда люди смогли убедиться, что пропаганда, с которой они сталкивались в течение восьми лет идет, очень далека от действительности.
"Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины", — заключила Сердюкова.
Военнослужащий ВС РФ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
06:07
В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих, заявила омбудсмен
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 08:00
"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВиктория Сердюкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала