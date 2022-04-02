https://ria.ru/20220402/plennye-1781410979.html

В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию

В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию - РИА Новости, 02.04.2022

В ЛНР сообщили о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию

Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T07:03

2022-04-02T07:03

2022-04-02T08:33

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.По словам Сердюковой, речь идет о служащих регулярной армии — офицерах и солдатах, которые давали присягу народу Украины."Которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру", — добавила омбудсмен.Она отметила, что это тот случай, когда люди смогли убедиться, что пропаганда, с которой они сталкивались в течение восьми лет идет, очень далека от действительности. "Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины", — заключила Сердюкова.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/voennosluzhaschie-1781410547.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, виктория сердюкова