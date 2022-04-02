https://ria.ru/20220402/peskov-1781488588.html
Песков сообщил, что установил VPN
Песков сообщил, что установил VPN - РИА Новости, 03.04.2022
Песков сообщил, что установил VPN
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-02T21:33
2022-04-02T21:33
2022-04-03T01:05
общество
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено."Ну конечно (установил VPN - ред.), почему нет. Это не запрещено", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".
https://ria.ru/20220322/vpn-1779454277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
21:33 02.04.2022 (обновлено: 01:05 03.04.2022)
Песков сообщил, что установил VPN
Пресс-секретарь президента России Песков: установка VPN-сервисов не запрещена