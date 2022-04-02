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Песков сообщил, что установил VPN - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков сообщил, что установил VPN
Песков сообщил, что установил VPN - РИА Новости, 03.04.2022
Песков сообщил, что установил VPN
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-02T21:33
2022-04-03T01:05
общество
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено."Ну конечно (установил VPN - ред.), почему нет. Это не запрещено", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".
https://ria.ru/20220322/vpn-1779454277.html
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общество
21:33 02.04.2022 (обновлено: 01:05 03.04.2022)
 
Песков сообщил, что установил VPN

Пресс-секретарь президента России Песков: установка VPN-сервисов не запрещена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено.
"Ну конечно (установил VPN - ред.), почему нет. Это не запрещено", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:57
В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов
 
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