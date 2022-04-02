https://ria.ru/20220402/peskov-1781488588.html

Песков сообщил, что установил VPN

Песков сообщил, что установил VPN - РИА Новости, 03.04.2022

Песков сообщил, что установил VPN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-02T21:33

2022-04-02T21:33

2022-04-03T01:05

общество

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, он отметил, что в России это не запрещено."Ну конечно (установил VPN - ред.), почему нет. Это не запрещено", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

https://ria.ru/20220322/vpn-1779454277.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество