https://ria.ru/20220402/peregovory-1781450126.html
Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине
Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.04.2022
Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса, переговорах... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:08
2022-04-02T14:08
2022-04-02T14:23
казахстан
донбасс
в мире
россия
украина
владимир путин
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772140312_0:14:2468:1402_1920x0_80_0_0_02685319721971c9f0b4226b45e8550e.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса, переговорах российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
казахстан
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772140312_64:0:2300:1677_1920x0_80_0_0_16883eb070e4c6af55e23ecfc3af541f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, донбасс, в мире, россия, украина, владимир путин, касым-жомарт токаев
14:08 02.04.2022 (обновлено: 14:23 02.04.2022)
Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине
Президенты России Путин и Казахстана Токаев обсудили ситуацию на Украине
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин по телефону информировал
президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса, переговорах российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин
информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса
, а также о переговорах российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.