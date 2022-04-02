Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Президент Украины Зеленский не стал обсуждать удар вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде
"Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с Вооруженными силами, когда они говорят со мной", — сказал он.
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.