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Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 02.04.2022

Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News ушел от ответа на вопрос о вертолетном ударе ВСУ по нефтебазе в Белгороде. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T04:35

2022-04-02T04:35

2022-04-02T10:17

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News ушел от ответа на вопрос о вертолетном ударе ВСУ по нефтебазе в Белгороде.Два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по нефтебазе в Белгороде рано утром 1 апреля. По информации Минобороны, они вошли в российское воздушное пространство на предельно малой высоте и выпустили ракеты. При этом никто не пострадал, но на нефтебазе начался пожар, ликвидировать который удалось только спустя много часов. В Минобороны отмечали, что база не относится к числу военных объектов и снабжает топливом только гражданский транспорт.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Никита Стома

в мире, игорь конашенков, владимир путин, вячеслав гладков, владимир зеленский, украина, россия, белгород, роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, вашингтон