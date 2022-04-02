https://ria.ru/20220402/nato-1781487569.html

Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков

Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков

Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:17

2022-04-02T21:17

2022-04-02T21:17

в мире

нато

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Они-то говорят, что НАТО это оборонительная организация, но знаете, автомат Калашникова - его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной организацией. Это организация, созданная для агрессии", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".Песков напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину об усилении группировки НАТО на восточном фланге, то есть на западных границах РФ. И Путин дал поручение разработать план ответного укрепления российского военного потенциала на западных рубежах, чтобы обезопасить РФ и поддерживать безопасность, "так чтобы никому не приходило в голову… напасть на нас", добавил Песков.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, дмитрий песков