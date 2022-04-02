Рейтинг@Mail.ru
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/nato-1781487569.html
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:17
2022-04-02T21:17
в мире
нато
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Они-то говорят, что НАТО это оборонительная организация, но знаете, автомат Калашникова - его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной организацией. Это организация, созданная для агрессии", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".Песков напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину об усилении группировки НАТО на восточном фланге, то есть на западных границах РФ. И Путин дал поручение разработать план ответного укрепления российского военного потенциала на западных рубежах, чтобы обезопасить РФ и поддерживать безопасность, "так чтобы никому не приходило в голову… напасть на нас", добавил Песков.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, россия, дмитрий песков
21:17 02.04.2022
 
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они-то говорят, что НАТО это оборонительная организация, но знаете, автомат Калашникова - его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной организацией. Это организация, созданная для агрессии", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".
Песков напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину об усилении группировки НАТО на восточном фланге, то есть на западных границах РФ. И Путин дал поручение разработать план ответного укрепления российского военного потенциала на западных рубежах, чтобы обезопасить РФ и поддерживать безопасность, "так чтобы никому не приходило в голову… напасть на нас", добавил Песков.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
В миреНАТОРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала