https://ria.ru/20220402/nato-1781487569.html
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:17
2022-04-02T21:17
2022-04-02T21:17
в мире
нато
россия
дмитрий песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Они-то говорят, что НАТО это оборонительная организация, но знаете, автомат Калашникова - его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной организацией. Это организация, созданная для агрессии", - сказал он в эфире канала "Беларусь 1".Песков напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину об усилении группировки НАТО на восточном фланге, то есть на западных границах РФ. И Путин дал поручение разработать план ответного укрепления российского военного потенциала на западных рубежах, чтобы обезопасить РФ и поддерживать безопасность, "так чтобы никому не приходило в голову… напасть на нас", добавил Песков.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, дмитрий песков
Архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной