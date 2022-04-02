https://ria.ru/20220402/matvienko-1781420378.html

Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2022

Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов,... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T09:42

2022-04-02T09:42

2022-04-02T15:14

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александр лукашенко

валентина матвиенко

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парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии."Этот день имеет особое значение как символ нерушимого братства и духовного родства, неразрывной связи времен и поколений, крепкой дружбы и всестороннего сотрудничества россиян и белорусов", - говорится в телеграмме Матвиенко президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Матвиенко отметила, что "в современных непростых условиях мы вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы наших народов".Спикер подчеркнула, что в текущем году празднуется 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие со дня заключения договора о Союзе Белоруссии и России. "За это время мы накопили уникальный опыт взаимодействия в самых разных сферах. Исключительно важно, что стремление укрепить многовековые отношения и обеспечить социально-экономическое развитие на основе интеграции потенциалов пользуется беспрецедентной поддержкой граждан двух государств", - добавляется в телеграмме.По словам Матвиенко, вместе успешно осуществляются межгосударственные программы в самых разных отраслях. "Уверена, что реализуемые при вашем непосредственном содействии новые двусторонние проекты будут также способствовать расширению российско-белорусского сотрудничества", - отметила спикер.Глава Совфеда пожелала, чтобы в каждом доме братской Белоруссии всегда царили мир, согласие и достаток.Телеграмму с поздравлениями Матвиенко также направила председателю верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой.

https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html

https://ria.ru/20220401/pozdravlenie-1781293675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, александр лукашенко, валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф, в мире