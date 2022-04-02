https://ria.ru/20220402/matvienko-1781420378.html
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2022
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:42
2022-04-02T09:42
2022-04-02T15:14
россия
белоруссия
александр лукашенко
валентина матвиенко
наталья кочанова
совет федерации рф
в мире
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии."Этот день имеет особое значение как символ нерушимого братства и духовного родства, неразрывной связи времен и поколений, крепкой дружбы и всестороннего сотрудничества россиян и белорусов", - говорится в телеграмме Матвиенко президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Матвиенко отметила, что "в современных непростых условиях мы вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы наших народов".Спикер подчеркнула, что в текущем году празднуется 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие со дня заключения договора о Союзе Белоруссии и России. "За это время мы накопили уникальный опыт взаимодействия в самых разных сферах. Исключительно важно, что стремление укрепить многовековые отношения и обеспечить социально-экономическое развитие на основе интеграции потенциалов пользуется беспрецедентной поддержкой граждан двух государств", - добавляется в телеграмме.По словам Матвиенко, вместе успешно осуществляются межгосударственные программы в самых разных отраслях. "Уверена, что реализуемые при вашем непосредственном содействии новые двусторонние проекты будут также способствовать расширению российско-белорусского сотрудничества", - отметила спикер.Глава Совфеда пожелала, чтобы в каждом доме братской Белоруссии всегда царили мир, согласие и достаток.Телеграмму с поздравлениями Матвиенко также направила председателю верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой.
https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html
https://ria.ru/20220401/pozdravlenie-1781293675.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф, в мире
09:42 02.04.2022 (обновлено: 15:14 02.04.2022)
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Спикер СФ Матвиенко: Россия и Белоруссия вновь сплотились, преодолевая внешнее давление
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России
и Белоруссии
.
"Этот день имеет особое значение как символ нерушимого братства и духовного родства, неразрывной связи времен и поколений, крепкой дружбы и всестороннего сотрудничества россиян и белорусов", - говорится в телеграмме Матвиенко президенту Белоруссии Александру Лукашенко
.
Матвиенко отметила, что "в современных непростых условиях мы вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы наших народов".
Спикер подчеркнула, что в текущем году празднуется 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие со дня заключения договора о Союзе Белоруссии и России. "За это время мы накопили уникальный опыт взаимодействия в самых разных сферах. Исключительно важно, что стремление укрепить многовековые отношения и обеспечить социально-экономическое развитие на основе интеграции потенциалов пользуется беспрецедентной поддержкой граждан двух государств", - добавляется в телеграмме.
По словам Матвиенко, вместе успешно осуществляются межгосударственные программы в самых разных отраслях. "Уверена, что реализуемые при вашем непосредственном содействии новые двусторонние проекты будут также способствовать расширению российско-белорусского сотрудничества", - отметила спикер.
Глава Совфеда пожелала, чтобы в каждом доме братской Белоруссии всегда царили мир, согласие и достаток.
Телеграмму с поздравлениями Матвиенко также направила председателю верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой
.