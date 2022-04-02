Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20220402/matvienko-1781420378.html
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2022
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:42
2022-04-02T15:14
россия
белоруссия
александр лукашенко
валентина матвиенко
наталья кочанова
совет федерации рф
в мире
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии."Этот день имеет особое значение как символ нерушимого братства и духовного родства, неразрывной связи времен и поколений, крепкой дружбы и всестороннего сотрудничества россиян и белорусов", - говорится в телеграмме Матвиенко президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Матвиенко отметила, что "в современных непростых условиях мы вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы наших народов".Спикер подчеркнула, что в текущем году празднуется 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие со дня заключения договора о Союзе Белоруссии и России. "За это время мы накопили уникальный опыт взаимодействия в самых разных сферах. Исключительно важно, что стремление укрепить многовековые отношения и обеспечить социально-экономическое развитие на основе интеграции потенциалов пользуется беспрецедентной поддержкой граждан двух государств", - добавляется в телеграмме.По словам Матвиенко, вместе успешно осуществляются межгосударственные программы в самых разных отраслях. "Уверена, что реализуемые при вашем непосредственном содействии новые двусторонние проекты будут также способствовать расширению российско-белорусского сотрудничества", - отметила спикер.Глава Совфеда пожелала, чтобы в каждом доме братской Белоруссии всегда царили мир, согласие и достаток.Телеграмму с поздравлениями Матвиенко также направила председателю верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой.
https://ria.ru/20220402/matvienko-1781416599.html
https://ria.ru/20220401/pozdravlenie-1781293675.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр лукашенко, валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф, в мире
09:42 02.04.2022 (обновлено: 15:14 02.04.2022)
 
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Спикер СФ Матвиенко: Россия и Белоруссия вновь сплотились, преодолевая внешнее давление

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия в существующих непростых условиях вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы своих народов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии.
"Этот день имеет особое значение как символ нерушимого братства и духовного родства, неразрывной связи времен и поколений, крепкой дружбы и всестороннего сотрудничества россиян и белорусов", - говорится в телеграмме Матвиенко президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
08:43Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Матвиенко назвала День единения народов России и Белоруссии важной вехой
Матвиенко отметила, что "в современных непростых условиях мы вновь сплотились, преодолевая внешнее давление, сохраняя общность исторической судьбы наших народов".
Спикер подчеркнула, что в текущем году празднуется 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие со дня заключения договора о Союзе Белоруссии и России. "За это время мы накопили уникальный опыт взаимодействия в самых разных сферах. Исключительно важно, что стремление укрепить многовековые отношения и обеспечить социально-экономическое развитие на основе интеграции потенциалов пользуется беспрецедентной поддержкой граждан двух государств", - добавляется в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 14:26
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов
По словам Матвиенко, вместе успешно осуществляются межгосударственные программы в самых разных отраслях. "Уверена, что реализуемые при вашем непосредственном содействии новые двусторонние проекты будут также способствовать расширению российско-белорусского сотрудничества", - отметила спикер.
Глава Совфеда пожелала, чтобы в каждом доме братской Белоруссии всегда царили мир, согласие и достаток.
Телеграмму с поздравлениями Матвиенко также направила председателю верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВалентина МатвиенкоНаталья КочановаСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала