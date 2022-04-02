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Российские саперы приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/lnr-1781419515.html
Российские саперы приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР
Российские саперы приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2022
Российские саперы приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР
Вооруженные силы РФ начали гуманитарное разминирование территории Луганской народной республики, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:33
2022-04-02T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ начали гуманитарное разминирование территории Луганской народной республики, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР. В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что сплошная очистка освобожденных от подразделений украинских военных и националистических батальонов территорий ЛНР ведётся в том числе с помощью робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", который ранее зарекомендовал себя при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.Приоритетные для работы саперов объекты будут определяться по согласованию с руководством республики и главами администраций населенных пунктов.
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в мире, признание днр и лнр в россии
09:33 02.04.2022 (обновлено: 09:42 02.04.2022)
 
Российские саперы приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР

Специалисты противоминного центра ВС России начали гуманитарное разминирование в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости
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Саперы
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ начали гуманитарное разминирование территории Луганской народной республики, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.
"Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР. В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что сплошная очистка освобожденных от подразделений украинских военных и националистических батальонов территорий ЛНР ведётся в том числе с помощью робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", который ранее зарекомендовал себя при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.
Приоритетные для работы саперов объекты будут определяться по согласованию с руководством республики и главами администраций населенных пунктов.
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