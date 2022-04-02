https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781431340.html

В России за сутки госпитализировали 3605 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3605 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022

В России за сутки госпитализировали 3605 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы 3,6 тысячи пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:03

2022-04-02T11:03

2022-04-02T12:01

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 3,6 тысячи пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 3605 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на четыре процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 3754 человека. Рост показателя отмечается в 35 регионах, снижение — в 45.Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 17 949 (вчера было 19 164). Умерли 340 пациентов (днем ранее — 342), выписались после лечения — 44 547.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 880 038 человек, 369 404 их них спасти не удалось. Вылечились 16 929 332 пациента.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 994 (госпитализировали 198 человек), Санкт-Петербурге — 917 (95 госпитализированных) и Свердловской области — 768 (в больницы попали 99). В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.

https://ria.ru/20220329/shtammy-1780696753.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество