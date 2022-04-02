11:03 02.04.2022 (обновлено: 12:01 02.04.2022)
В России за сутки госпитализировали 3605 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 17 949 случаев COVID-19, умерли 340 человек
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 3,6 тысячи пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 3605 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на четыре процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 3754 человека. Рост показателя отмечается в 35 регионах, снижение — в 45.
Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 17 949 (вчера было 19 164). Умерли 340 пациентов (днем ранее — 342), выписались после лечения — 44 547.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 880 038 человек, 369 404 их них спасти не удалось. Вылечились 16 929 332 пациента.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 994 (госпитализировали 198 человек), Санкт-Петербурге — 917 (95 госпитализированных) и Свердловской области — 768 (в больницы попали 99).
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.