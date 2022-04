https://ria.ru/20220402/knigi-1781051760.html

Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's

2022-04-02T01:20

2022-04-02T01:20

2022-04-02T01:20

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's Book Day), чтобы пробудить любовь к чтению и привлечь внимание к книгам для детей.Андерсен родился в 1805 году. В начале творческого пути он писал стихи, пьесы и водевили, потом романы, но его сочинения не пользовались тогда популярностью. В 1835 году Андерсен написал сказку "Огниво". Вскоре вышло первое собрание его сказок. С тех пор герои творческой фантазии датского писателя путешествуют по всему миру, завоевав сердца миллионов читателей. К лучшим сказкам Андерсена относятся "Стойкий оловянный солдатик" (1838), "Соловей" (1843), "Гадкий утенок" (1843), "Снежная королева" (1844), "Девочка со спичками" (1845), "Тень" (1847) и др.Международный день детской книги был учрежден в 1967 году по решению Международного совета подетской книге (International Board on Books for Young People, IBBY). Инициатором проведения этого праздника стала немецкая писательница, основательница IBBY Йелла Лепман. Каждый год одно из национальных отделений IBBY получает почетное право выступать международным спонсором Международного дня книги. Оно определяет тему, приглашает писателя от страны-хозяйки, который становится автором послания к детям, и известного иллюстратора для создания плаката международного дня. Эти материалы используются в дальнейшем для популяризации книг и привлечения к чтению.В 2022 году организатором Международного дня детской книги является Канада.Послание к празднику под названием "Истории – это крылья, благодаря которым ты каждый день взлетаешь" написал канадский писатель Ричард Ван Кэмп (Richard Van Camp), плакат создала художница Жюли Флетт (Julie Flett).Один раз в два года Международный совет по детской книге присуждает Премию Ганса Христиана Андерсена автору и иллюстратору, чьи полные произведения внесли важный вклад в детскую литературу. С 1956 года премия вручается автору, с 1966 года – иллюстратору. Премия состоит из золотой медали и диплома. Церемония награждения победителей проходит 2 апреля в Международный день детской книги.Покровителем Премии Андерсена является королева Дании Маргрете II, а награды спонсируются компанией Nami Island Inc. Номинации на Премию Андерсена производятся национальными секциями IBBY. Лауреатов премии выбирает международное жюри из специалистов по детской литературе. Критерии отбора включают эстетические и литературные качества письма и иллюстраций, а также способность видеть вещи с точки зрения ребенка и способность развивать любопытство и воображение ребенка.В 1976 году премии была удостоена представительница СССР художник-иллюстратор детской книги Татьяна Маврина. В 2018 году премией был награжден российский художник-иллюстратор Игорь Олейников. В 2020 году премию получили детская писательница из США Жаклин Вудсон и швейцарская художница Альбертина Зулло.Лауреатами премии в 2022 году стали французская писательница Мари-Од Мюрай и художница из Южной Кореи Сьюзи Ли.Совет по детской книге России был создан в 1968 году как национальная секция IBBY по инициативе и при участии поэта Сергея Михалкова. Для российских деятелей культуры, связанных в своей профессиональной и творческой деятельности с детской книгой, совет предоставляет возможность участия в международных творческих конкурсах и выставках, поскольку обладает исключительным правом представлять в международных программах IBBY российскую детскую книгу. В России в Международный день детской книги проводятся семинары, круглые столы, выставки и другие мероприятия в области современной литературы, книжного искусства и книжной культуры для детей.По данным Российской книжной палаты, наиболее издаваемым детским автором в России в 2021 году является Корней Чуковский, лидерство писатель удерживает на протяжении нескольких лет. На втором месте – Джоан Ролинг, на третьем – Холли Вебб. В десятку наиболее популярных авторов также входят Арина Чунаева, Александр Пушкин, Николай Носов, Александр Волков, Виталий Бианки, Астрид Линдгрен, Елена Ульева. Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ по заказу Российской государственной детской библиотеки за прошедшие 15 лет ситуация с детским чтением значительно ухудшилась по целому ряду характеристик. Во время летних каникул дети читают в среднем всего по три-четыре книги, а подростки лишь одну-две. В репертуаре чтения почти нет современных авторов. За последние 15 лет в обеих возрастных группах зафиксирован значительный отток читателей из библиотек: почти 13% среди детей и около 21% среди подростков. При этом эксперты отмечают, что изменить сложившуюся ситуацию может скорое начало реализации государственной Программы поддержки детского и юношеского чтения. Ее концепция была утверждена еще в 2017 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Алёна Пава

