В Роспечати назвали самого популярного детского автора в России

"Книге трудно существовать в медиасфере и конкурировать с ней. В 2019 году в стране вышло 115 170 наименований книг, которые были изданы общим тиражом 435 миллионов экземпляров - это немаленькая цифра, хотя это и снижение на 1,5% по сравнению с прошлым годом. При этом особенно обидно, что снижаются книжки в самом приятном и радостном сегменте - художественной литературе и литературе для детей", - рассказал он на торжественном открытии Общероссийского дня библиотек.