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Культура
2020-05-27T13:13
https://ria.ru/20200527/1572047062.html
В Роспечати назвали самого популярного детского автора в России
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РИА Новости

В Роспечати назвали самого популярного детского автора в России

11:28 27.05.2020 (обновлено: 13:13 27.05.2020)
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© РИА Новости / Свердлов / Перейти в фотобанкИллюстрация к сказке "Доктор Айболит"
Иллюстрация к сказке Доктор Айболит
© РИА Новости / Свердлов
Перейти в фотобанк
Иллюстрация к сказке "Доктор Айболит". Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Писатель Корней Чуковский восьмой год подряд становится самым популярным автором в сегменте детской литературы в России, рассказал руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.
"Книге трудно существовать в медиасфере и конкурировать с ней. В 2019 году в стране вышло 115 170 наименований книг, которые были изданы общим тиражом 435 миллионов экземпляров - это немаленькая цифра, хотя это и снижение на 1,5% по сравнению с прошлым годом. При этом особенно обидно, что снижаются книжки в самом приятном и радостном сегменте - художественной литературе и литературе для детей", - рассказал он на торжественном открытии Общероссийского дня библиотек.
Сеславинский отметил, что восьмой год подряд лидером книжного рынка России в сегменте детской литературы является Корней Чуковский. "Это говорит о том, что есть матрица: нам читали книги Чуковского, так и современное поколение родителей передает эту эстафетную палочку своим детям", - добавил он.
Общероссийский день библиотек, который ежегодно празднуется 27 мая, установлен указом президента РФ от 27 мая 1995 года.
Российская государственная детская библиотека
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КультураМихаил СеславинскийОбщество
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