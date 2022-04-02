В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ
В Петропавловске задержали гендиректора компании, которой принадлежит обрушившаяся ТЭЦ-2
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 апр - РИА Новости. Правоохранители в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, задержали генерального директора АО "Севказэнерго", в состав которого входит ТЭЦ-2, где в марте обрушилась дымовая труба, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции региона.
Двадцатого марта вечером, предположительно, из-за сильного ветра обрушилась часть одной из трех дымовых труб ТЭЦ-2 Петропавловска. Обломки трубы упали на котельный цех, в связи с чем были остановлены несколько котлоагрегатов. В результате ЧП погибла машинист-обходчик оборудования котельного цеха, женщина 1984 года рождения. После произошедшего была создана государственная комиссия. Полиция задержала директора и главного инженера ТЭЦ-2 в рамках расследования уголовного дело по статье 254 Уголовного кодекса республики (Недобросовестное отношение к обязанностям).
"Первого апреля… сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО "Севказэнерго", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле МВД страны, прокуратуры и руководства полиции региона.