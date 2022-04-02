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В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ

В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ - РИА Новости, 02.04.2022

В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ

Правоохранители в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, задержали генерального директора АО "Севказэнерго", в состав которого... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:52

2022-04-02T15:52

2022-04-02T15:52

в мире

северо-казахстанская область

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НУР-СУЛТАН, 2 апр - РИА Новости. Правоохранители в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, задержали генерального директора АО "Севказэнерго", в состав которого входит ТЭЦ-2, где в марте обрушилась дымовая труба, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции региона.Двадцатого марта вечером, предположительно, из-за сильного ветра обрушилась часть одной из трех дымовых труб ТЭЦ-2 Петропавловска. Обломки трубы упали на котельный цех, в связи с чем были остановлены несколько котлоагрегатов. В результате ЧП погибла машинист-обходчик оборудования котельного цеха, женщина 1984 года рождения. После произошедшего была создана государственная комиссия. Полиция задержала директора и главного инженера ТЭЦ-2 в рамках расследования уголовного дело по статье 254 Уголовного кодекса республики (Недобросовестное отношение к обязанностям)."Первого апреля… сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО "Севказэнерго", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле МВД страны, прокуратуры и руководства полиции региона.

северо-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северо-казахстанская область