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В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ - РИА Новости, 02.04.2022
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В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ
В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ - РИА Новости, 02.04.2022
В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ
Правоохранители в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, задержали генерального директора АО "Севказэнерго", в состав которого... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:52
2022-04-02T15:52
в мире
северо-казахстанская область
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НУР-СУЛТАН, 2 апр - РИА Новости. Правоохранители в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, задержали генерального директора АО "Севказэнерго", в состав которого входит ТЭЦ-2, где в марте обрушилась дымовая труба, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции региона.Двадцатого марта вечером, предположительно, из-за сильного ветра обрушилась часть одной из трех дымовых труб ТЭЦ-2 Петропавловска. Обломки трубы упали на котельный цех, в связи с чем были остановлены несколько котлоагрегатов. В результате ЧП погибла машинист-обходчик оборудования котельного цеха, женщина 1984 года рождения. После произошедшего была создана государственная комиссия. Полиция задержала директора и главного инженера ТЭЦ-2 в рамках расследования уголовного дело по статье 254 Уголовного кодекса республики (Недобросовестное отношение к обязанностям)."Первого апреля… сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО "Севказэнерго", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле МВД страны, прокуратуры и руководства полиции региона.
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в мире, северо-казахстанская область
15:52 02.04.2022
 
В Казахстане задержали гендиректора компании после обрушения трубы ТЭЦ

В Петропавловске задержали гендиректора компании, которой принадлежит обрушившаяся ТЭЦ-2

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НУР-СУЛТАН, 2 апр - РИА Новости. Правоохранители в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, задержали генерального директора АО "Севказэнерго", в состав которого входит ТЭЦ-2, где в марте обрушилась дымовая труба, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции региона.
Двадцатого марта вечером, предположительно, из-за сильного ветра обрушилась часть одной из трех дымовых труб ТЭЦ-2 Петропавловска. Обломки трубы упали на котельный цех, в связи с чем были остановлены несколько котлоагрегатов. В результате ЧП погибла машинист-обходчик оборудования котельного цеха, женщина 1984 года рождения. После произошедшего была создана государственная комиссия. Полиция задержала директора и главного инженера ТЭЦ-2 в рамках расследования уголовного дело по статье 254 Уголовного кодекса республики (Недобросовестное отношение к обязанностям).
"Первого апреля… сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО "Севказэнерго", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле МВД страны, прокуратуры и руководства полиции региона.
 
В миреСеверо-Казахстанская область
 
 
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