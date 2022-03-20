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В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба

В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба - РИА Новости, 20.03.2022

В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба

Дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, обрушилась в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:53

2022-03-20T19:53

2022-03-20T20:42

казахстан

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АЛМА-АТА, 20 мар — РИА Новости. Дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, обрушилась в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации региона."Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы № 1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным департамента по ЧС, причина обрушения — сильный ветер. На месте работают оперативная группа департамента по ЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь", — говорится в сообщении.Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что спасатели ведут поиски одного работника предприятия."По предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные мероприятия", — говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.Согласно сообщению, создан оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей областного центра.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, в мире