https://ria.ru/20220320/obrushenie-1779165892.html
В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба
В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба - РИА Новости, 20.03.2022
В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба
Дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, обрушилась в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:53
2022-03-20T19:53
2022-03-20T20:42
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155029/02/1550290221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_843a46dad2fc620c9ce6c23ff4802b27.jpg
АЛМА-АТА, 20 мар — РИА Новости. Дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, обрушилась в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации региона."Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы № 1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным департамента по ЧС, причина обрушения — сильный ветер. На месте работают оперативная группа департамента по ЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь", — говорится в сообщении.Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что спасатели ведут поиски одного работника предприятия."По предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные мероприятия", — говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.Согласно сообщению, создан оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей областного центра.
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155029/02/1550290221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a46e95eb9ec469818a7b907d3e50172a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире
19:53 20.03.2022 (обновлено: 20:42 20.03.2022)
В Казахстане на ТЭЦ из-за ветра обрушилась труба
Ветер обрушил трубу ТЭЦ в казахстанском Петропавловске, одного рабочего ищут
АЛМА-АТА, 20 мар — РИА Новости. Дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, обрушилась в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы № 1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным департамента по ЧС, причина обрушения — сильный ветер. На месте работают оперативная группа департамента по ЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь", — говорится в сообщении.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что спасатели ведут поиски одного работника предприятия.
"По предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные мероприятия", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Согласно сообщению, создан оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей областного центра.