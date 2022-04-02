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Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/donbass-1781435781.html
Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий
Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий - РИА Новости, 02.04.2022
Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий
Певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что дает концерты в зонах боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать солдат и помочь им... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:40
2022-04-02T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что дает концерты в зонах боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать солдат и помочь им психологически.Исполнительница подчеркнула, что в настоящий момент проводит концерты только в горячих точках и продолжит делать это в ближайшее время."Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса, а что там будет впереди – покажет время, сейчас главное прийти к победе, к которой я иду уже более восьми лет", — заключила она.Ранее Генпрокуратура Украины возбудила против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом, после того как она сняла его с крыши здания мэрии Энергодара в Запорожской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст интервью с Юлией Чичериной читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://ria.ru/20220402/donbass-1781433163.html
https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html
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в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии
11:40 02.04.2022 (обновлено: 15:17 02.04.2022)
 
Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий

Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина в Донецке
Певица Юлия Чичерина в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Чичерина в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что дает концерты в зонах боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать солдат и помочь им психологически.

"В таких зонах (боевых действий. — Прим. ред.) обычно гуманитарная катастрофа, люди перенапряжены, находятся в стрессе, и им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка. Музыка дает это, и для этого ничего не требуется, кроме моего присутствия", — сказала она.

Исполнительница подчеркнула, что в настоящий момент проводит концерты только в горячих точках и продолжит делать это в ближайшее время.
"Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса, а что там будет впереди – покажет время, сейчас главное прийти к победе, к которой я иду уже более восьми лет", — заключила она.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
11:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России
Ранее Генпрокуратура Украины возбудила против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом, после того как она сняла его с крыши здания мэрии Энергодара в Запорожской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст интервью с Юлией Чичериной читайте на сайте ria.ru >>
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