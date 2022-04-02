https://ria.ru/20220402/donbass-1781435781.html

Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий

Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий - РИА Новости, 02.04.2022

Певица Чичерина объяснила, почему выступает в зонах боевых действий

Певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что дает концерты в зонах боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать солдат и помочь им... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:40

2022-04-02T11:40

2022-04-02T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что дает концерты в зонах боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать солдат и помочь им психологически.Исполнительница подчеркнула, что в настоящий момент проводит концерты только в горячих точках и продолжит делать это в ближайшее время."Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса, а что там будет впереди – покажет время, сейчас главное прийти к победе, к которой я иду уже более восьми лет", — заключила она.Ранее Генпрокуратура Украины возбудила против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом, после того как она сняла его с крыши здания мэрии Энергодара в Запорожской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст интервью с Юлией Чичериной читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20220402/donbass-1781433163.html

https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии