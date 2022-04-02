https://ria.ru/20220402/dollar-1781491870.html

В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара

В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара - РИА Новости, 02.04.2022

В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара

Испанский новостной портал Rebelión выступил с резкой критикой западных "вымогательств" — так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:22

2022-04-02T22:22

2022-04-02T22:22

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Испанский новостной портал Rebelión выступил с резкой критикой западных "вымогательств" — так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции."На Западе ситуация начинает вызывать все больше вопросов", — говорится в тексте публикации.В материале также отмечается, что инициатором происходящего, вероятно, стали Соединенные Штаты, заставившие союзников заниматься шантажом Москвы. В то же время, как пишет автор, сама Россия ответила Вашингтону "хитроумной мерой против гегемонии", решив перевести выплаты за поставки газа недружественным странам в рубли. В тексте также подчеркивается, что именно такой ответ может стать роковым шагом для доллара как мировой резервной валюты."Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах", — отмечают авторы публикации, подчеркнув, что ряд экспертов уже считают нынешнюю ситуацию "точкой невозврата".О процессе перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах сегодня говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снижение престижа доллара и евро на фоне "бандитско-санкционных игр" Запада уже неминуемо приведет к этим изменениям. По его мнению, остановить этот процесс уже нельзя.Экономические меры Запада связаны со специальной военной операцией по демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля. Санкции коснулись банковского сектора, поставок высокотехнологичной продукции и ряда других сфер.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Одновременно с этим власти сообщили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Президент страны также объявил о переводе оплаты природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220402/gaz-1781479355.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, в мире, доллар, сша, россия, евросоюз, испания