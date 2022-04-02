В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара
Rebelión: попытка Запада шантажировать Россию ведет к концу гегемонии доллара
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Испанский новостной портал Rebelión выступил с резкой критикой западных "вымогательств" — так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции.
"На Западе ситуация начинает вызывать все больше вопросов", — говорится в тексте публикации.
В материале также отмечается, что инициатором происходящего, вероятно, стали Соединенные Штаты, заставившие союзников заниматься шантажом Москвы. В то же время, как пишет автор, сама Россия ответила Вашингтону "хитроумной мерой против гегемонии", решив перевести выплаты за поставки газа недружественным странам в рубли. В тексте также подчеркивается, что именно такой ответ может стать роковым шагом для доллара как мировой резервной валюты.
"Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах", — отмечают авторы публикации, подчеркнув, что ряд экспертов уже считают нынешнюю ситуацию "точкой невозврата".
О процессе перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах сегодня говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снижение престижа доллара и евро на фоне "бандитско-санкционных игр" Запада уже неминуемо приведет к этим изменениям. По его мнению, остановить этот процесс уже нельзя.
Экономические меры Запада связаны со специальной военной операцией по демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля. Санкции коснулись банковского сектора, поставок высокотехнологичной продукции и ряда других сфер.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Одновременно с этим власти сообщили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Президент страны также объявил о переводе оплаты природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>