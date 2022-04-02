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В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара - РИА Новости, 02.04.2022
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В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара
В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара - РИА Новости, 02.04.2022
В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара
Испанский новостной портал Rebelión выступил с резкой критикой западных "вымогательств" — так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:22
2022-04-02T22:22
экономика
в мире
доллар
сша
россия
евросоюз
испания
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Испанский новостной портал Rebelión выступил с резкой критикой западных "вымогательств" — так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции."На Западе ситуация начинает вызывать все больше вопросов", — говорится в тексте публикации.В материале также отмечается, что инициатором происходящего, вероятно, стали Соединенные Штаты, заставившие союзников заниматься шантажом Москвы. В то же время, как пишет автор, сама Россия ответила Вашингтону "хитроумной мерой против гегемонии", решив перевести выплаты за поставки газа недружественным странам в рубли. В тексте также подчеркивается, что именно такой ответ может стать роковым шагом для доллара как мировой резервной валюты."Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах", — отмечают авторы публикации, подчеркнув, что ряд экспертов уже считают нынешнюю ситуацию "точкой невозврата".О процессе перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах сегодня говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снижение престижа доллара и евро на фоне "бандитско-санкционных игр" Запада уже неминуемо приведет к этим изменениям. По его мнению, остановить этот процесс уже нельзя.Экономические меры Запада связаны со специальной военной операцией по демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля. Санкции коснулись банковского сектора, поставок высокотехнологичной продукции и ряда других сфер.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Одновременно с этим власти сообщили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Президент страны также объявил о переводе оплаты природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220402/gaz-1781479355.html
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сша
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экономика, в мире, доллар, сша, россия, евросоюз, испания
22:22 02.04.2022
 
В Испании рассказали, как Запад "помог" России отменить гегемонию доллара

Rebelión: попытка Запада шантажировать Россию ведет к концу гегемонии доллара

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Испанский новостной портал Rebelión выступил с резкой критикой западных "вымогательств" — так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции.
"На Западе ситуация начинает вызывать все больше вопросов", — говорится в тексте публикации.
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Бывшего агента MI6 удивила "шутка" Евросоюза о российском газе
В материале также отмечается, что инициатором происходящего, вероятно, стали Соединенные Штаты, заставившие союзников заниматься шантажом Москвы. В то же время, как пишет автор, сама Россия ответила Вашингтону "хитроумной мерой против гегемонии", решив перевести выплаты за поставки газа недружественным странам в рубли. В тексте также подчеркивается, что именно такой ответ может стать роковым шагом для доллара как мировой резервной валюты.
"Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах", — отмечают авторы публикации, подчеркнув, что ряд экспертов уже считают нынешнюю ситуацию "точкой невозврата".
О процессе перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах сегодня говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снижение престижа доллара и евро на фоне "бандитско-санкционных игр" Запада уже неминуемо приведет к этим изменениям. По его мнению, остановить этот процесс уже нельзя.
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Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
Экономические меры Запада связаны со специальной военной операцией по демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля. Санкции коснулись банковского сектора, поставок высокотехнологичной продукции и ряда других сфер.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Одновременно с этим власти сообщили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Президент страны также объявил о переводе оплаты природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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