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Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным
Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным
Авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, заявил... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:56
2022-04-02T21:33
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью в эфире "Беларусь 1"."На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя", — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что против России ввели ограничения, с которыми в истории еще никто не сталкивался."Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше", — добавил Песков.Он отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу АПК.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html
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дмитрий песков
20:56 02.04.2022 (обновлено: 21:33 02.04.2022)
 
Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным

Песков: страны переходят на расчеты в нацвалютах из-за падения престижа доллара и евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью в эфире "Беларусь 1".
"На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя", — сказал он.
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Он отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу АПК.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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