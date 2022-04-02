https://ria.ru/20220402/valyuty-1781485808.html

Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным

Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным - РИА Новости, 02.04.2022

Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным

Авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, заявил... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:56

2022-04-02T20:56

2022-04-02T21:33

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью в эфире "Беларусь 1"."На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя", — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что против России ввели ограничения, с которыми в истории еще никто не сталкивался."Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше", — добавил Песков.Он отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу АПК.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

дмитрий песков