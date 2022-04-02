https://ria.ru/20220402/dnr-1781433856.html

В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации

В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации - РИА Новости, 02.04.2022

В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации

За 45 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей,... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:28

2022-04-02T11:28

2022-04-02T11:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

сцкк

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. За 45 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также в сообщении отмечается, что за время эскалации в республике повреждено 1878 домостроений и 484 объекта гражданской инфраструктуры.СЦКК зафиксировал 1604 факта ведения огня. Всего украинскими войсками выпущено 18 400 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1739 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сцкк, признание днр и лнр в россии