Рейтинг@Mail.ru
В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/dnr-1781433856.html
В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации
В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации - РИА Новости, 02.04.2022
В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации
За 45 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:28
2022-04-02T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
сцкк
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781419084_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_b2a37b82864bff02bc3c47533db0cdcd.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. За 45 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также в сообщении отмечается, что за время эскалации в республике повреждено 1878 домостроений и 484 объекта гражданской инфраструктуры.СЦКК зафиксировал 1604 факта ведения огня. Всего украинскими войсками выпущено 18 400 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1739 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781419084_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4a5735966584efb57811de8c4b7276d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сцкк, признание днр и лнр в россии
11:28 02.04.2022
 
В ДНР погибли 72 человека за 45 дней эскалации

За 45 дней эскалации в ДНР погибли 72 человека, 949 пострадали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль в воронке от взрыва
Автомобиль в воронке от взрыва - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль в воронке от взрыва
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. За 45 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 45 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 949 мирных жителей (653 - с ранее освобожденной территории), в т.ч. 59 детей", - сообщили в представительстве.
Также в сообщении отмечается, что за время эскалации в республике повреждено 1878 домостроений и 484 объекта гражданской инфраструктуры.
СЦКК зафиксировал 1604 факта ведения огня. Всего украинскими войсками выпущено 18 400 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1739 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСЦККПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала