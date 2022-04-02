В Москве свыше пяти процентов детей рождаются раньше срока, заявил врач
Главврач Горев: ежегодно в Москве свыше пяти процентов детей рождаются раньше срока
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРебенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве ежегодно рождается около 7,5 тысячи недоношенных детей, что составляет примерно 5,6%, заявил главный врач Морозовской детской больницы, главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев.
"Что касается нашей страны, то количество детей, рождающихся раньше срока, варьируется от 5,5% до 6,5%, максимум до 7%. Есть некоторые популяционные особенности в разных регионах. Но в нашем городе это цифра в районе 5,6%. И ежегодно, если мы будем оперировать цифрами всей Москвы, то это примерно около 7,5 тысячи малышей", - сказал Горев в эфире радио "Говорит Москва".
По его словам, всего ежегодно в Москве рождается свыше 131 тысячи детей, хотя общую статистику подвести сложно, поскольку в Москве много акушерских стационаров, не подведомственных департаменту здравоохранения города.
"На сегодняшний день мы работаем с детьми, рожденными от 22 недель, это как раз вес ребенка около 500 граммов. Вес килограмма ребёнок достигает около 27 недель. Как правило, после 28 недель дети имеют весовую категорию - более килограмма. Ну а в целом период преждевременных родов считается до полных 37 недель", - пояснил Горев.