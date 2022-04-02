https://ria.ru/20220402/deti-1781482639.html

В Москве свыше пяти процентов детей рождаются раньше срока, заявил врач

В Москве свыше пяти процентов детей рождаются раньше срока, заявил врач - РИА Новости, 02.04.2022

В Москве свыше пяти процентов детей рождаются раньше срока, заявил врач

В Москве ежегодно рождается около 7,5 тысячи недоношенных детей, что составляет примерно 5,6%, заявил главный врач Морозовской детской больницы, главный... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:20

2022-04-02T20:20

2022-04-02T20:20

здоровье - общество

общество

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве ежегодно рождается около 7,5 тысячи недоношенных детей, что составляет примерно 5,6%, заявил главный врач Морозовской детской больницы, главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев.По его словам, всего ежегодно в Москве рождается свыше 131 тысячи детей, хотя общую статистику подвести сложно, поскольку в Москве много акушерских стационаров, не подведомственных департаменту здравоохранения города."На сегодняшний день мы работаем с детьми, рожденными от 22 недель, это как раз вес ребенка около 500 граммов. Вес килограмма ребёнок достигает около 27 недель. Как правило, после 28 недель дети имеют весовую категорию - более килограмма. Ну а в целом период преждевременных родов считается до полных 37 недель", - пояснил Горев.

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москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

здоровье - общество, общество, москва