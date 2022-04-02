Рейтинг@Mail.ru
Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/akademiya-1781465254.html
Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН
Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН - РИА Новости, 02.04.2022
Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН
Национальная академия наук Украины (НАН) разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН), говорится в постановлении НАН Украины, которое было принято РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:57
2022-04-02T16:57
в мире
наука
россия
украина
российская академия наук
московский физико-технический институт
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151077/55/1510775549_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_d0c63c78de8e560ed813a2d86db7efe5.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Национальная академия наук Украины (НАН) разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН), говорится в постановлении НАН Украины, которое было принято 30 марта на заседании президиума НАН."Постановлением Президиума НАН Украины от 17.03.2022 № 79 "О международной деятельности НАН Украины в условиях военного положения" определены направления международной научной деятельности НАН Украины в условиях военного положения, в том числе прекращение любых форм сотрудничества НАН Украины с российскими научными организациями и российскими учеными и международными научными организациями, которые фактически находятся под контролем России и воспроизводят российские нарративы", - говорится в постановлении, текст которого размещен на сайте НАН.Также НАН Украины вышла из состава Международной ассоциации академий наук, которая, как отмечается, не осудила военную операцию РФ."НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничество с Российской академией наук (РАН), Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом, Российским фондом базовых исследований", - говорится в постановлении.Добавляется, что ученые НАН Украины, которые Российской академией наук были избраны иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.Президиум НАН Украины поручил отделениям академии рассмотреть вопрос об иностранных членах, которые поддержали действия России, и внести представление об их исключении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/uchenye-1780858703.html
https://ria.ru/20220316/nauka-1778138471.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151077/55/1510775549_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_3a44aff4a473c97dfb8d3879dba6cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наука, россия, украина, российская академия наук, московский физико-технический институт, донбасс, владимир путин
16:57 02.04.2022
 
Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН

Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве
Вид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вид на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Национальная академия наук Украины (НАН) разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН), говорится в постановлении НАН Украины, которое было принято 30 марта на заседании президиума НАН.
"Постановлением Президиума НАН Украины от 17.03.2022 № 79 "О международной деятельности НАН Украины в условиях военного положения" определены направления международной научной деятельности НАН Украины в условиях военного положения, в том числе прекращение любых форм сотрудничества НАН Украины с российскими научными организациями и российскими учеными и международными научными организациями, которые фактически находятся под контролем России и воспроизводят российские нарративы", - говорится в постановлении, текст которого размещен на сайте НАН.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 13:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине
Также НАН Украины вышла из состава Международной ассоциации академий наук, которая, как отмечается, не осудила военную операцию РФ.
"НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничество с Российской академией наук (РАН), Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом, Российским фондом базовых исследований", - говорится в постановлении.
Добавляется, что ученые НАН Украины, которые Российской академией наук были избраны иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.
Сотрудница диагностического центра лабораторных исследований депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:00Наука
Дать науке свободу. Ученые рассказали о том, как противостоять санкциям
Президиум НАН Украины поручил отделениям академии рассмотреть вопрос об иностранных членах, которые поддержали действия России, и внести представление об их исключении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреНаукаРоссияУкраинаРоссийская академия наукМосковский физико-технический институтДонбассВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала