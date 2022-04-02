https://ria.ru/20220402/akademiya-1781465254.html

Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН

Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН - РИА Новости, 02.04.2022

Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН

Национальная академия наук Украины (НАН) разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН), говорится в постановлении НАН Украины, которое было принято РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:57

2022-04-02T16:57

2022-04-02T16:57

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украина

российская академия наук

московский физико-технический институт

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Национальная академия наук Украины (НАН) разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН), говорится в постановлении НАН Украины, которое было принято 30 марта на заседании президиума НАН."Постановлением Президиума НАН Украины от 17.03.2022 № 79 "О международной деятельности НАН Украины в условиях военного положения" определены направления международной научной деятельности НАН Украины в условиях военного положения, в том числе прекращение любых форм сотрудничества НАН Украины с российскими научными организациями и российскими учеными и международными научными организациями, которые фактически находятся под контролем России и воспроизводят российские нарративы", - говорится в постановлении, текст которого размещен на сайте НАН.Также НАН Украины вышла из состава Международной ассоциации академий наук, которая, как отмечается, не осудила военную операцию РФ."НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничество с Российской академией наук (РАН), Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом, Российским фондом базовых исследований", - говорится в постановлении.Добавляется, что ученые НАН Украины, которые Российской академией наук были избраны иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.Президиум НАН Украины поручил отделениям академии рассмотреть вопрос об иностранных членах, которые поддержали действия России, и внести представление об их исключении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/uchenye-1780858703.html

https://ria.ru/20220316/nauka-1778138471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, наука, россия, украина, российская академия наук, московский физико-технический институт, донбасс, владимир путин