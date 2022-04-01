https://ria.ru/20220401/zverstva-1781186351.html

Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ - РИА Новости, 01.04.2022

Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:16

2022-04-01T00:16

2022-04-01T00:42

украина

россия

львов

военторг

организация украинских националистов

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.После освобождения территории УССР Красной Армией начались расследования, вскрывшие многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа.В разделе опубликованы различные донесения, свидетельства, информационные записки, в том числе некоторые документы доказывают тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами.В донесении начальника политуправления 4-го Украинского фронта от сентября 1944 года, в частности, рассказывается, что на территории войск фронта активизировали свою деятельность националисты-бандеровцы. Так, в ночь на 29 августа в селе Берлоги Перелинского района были зверски убиты лейтенант Маликов, старшина Тихомиров, рядовые Денисов, Евгеньев и Гришаев посланные на заготовку скота и фуража."31 августа 1944 года в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 15-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата", — уточняется в архивном материале.В другом документе от августа 1944 года указывается, что в селе Барикевичи банда в количестве 26 человек зверски замучила двух дочерей зампредседателя сельсовета, а его самого и его жену, а также еще 11 человек сельского актива увели по направлению Уженецкого леса, судьба которых до настоящего времени не известна.В докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года приведен подробный разбор структуры организации украинских националистов, описаны характерные черты их антисоветской деятельности и обозначены их цели, среди которых основная — отторгнуть Украину от СССР."В первые же дни нападения фашисткой Германии на СССР, когда Красная Армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам. В обращении к учителям-украинцам ОУН* приветствуют "немецкую армию, наиболее культурную армию мира", — указывается в документе.В документе Главного политического управления Красной Армии от 23 сентября 1944 года (об активизации банд бандеровцев на территории Львовской области) представлен характерный состав многих националистических банд, действующих в западных районах Украины, которые "состоят из остатков разбитых дивизий СС "Галиция", бывших полицейских и насильно мобилизованного населения, а также из уклоняющихся от мобилизации в Красную Армию".В послевоенное время бандеровцы не прекратили свою террористическую деятельность. В частности, в донесении начальнику политического управления Прикарпатского военного округа сообщается о бандитских и террористических действиях в период с 15 апреля по 15 июня 1946 года на территории Львовской области. В документе, в частности, приводится эпизод убийства бандеровцами в селе Деревенька семьи инвалида Великой Отечественной войны Горбача. Бандитами были убиты отец инвалида, 19-летняя сестра, восьмилетний сын, четырехлетний сын и племянница восьмимесячного возраста.В другом эпизоде, указывает докладная записка, отряд националистов численностью около 200 человек в нескольких селах подо Львовом повесил 20 человек из числа сельского актива.Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220321/proekt-1779185687.html

https://ria.ru/20220330/uchebnik-1780856422.html

https://ria.ru/20220324/polk-1779883870.html

https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html

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украина, россия, львов, военторг, организация украинских националистов, в мире, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), москва