https://ria.ru/20220401/zverstva-1781186351.html
Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ - РИА Новости, 01.04.2022
Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:16
2022-04-01T00:16
2022-04-01T00:42
украина
россия
львов
военторг
организация украинских националистов
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.После освобождения территории УССР Красной Армией начались расследования, вскрывшие многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа.В разделе опубликованы различные донесения, свидетельства, информационные записки, в том числе некоторые документы доказывают тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами.В донесении начальника политуправления 4-го Украинского фронта от сентября 1944 года, в частности, рассказывается, что на территории войск фронта активизировали свою деятельность националисты-бандеровцы. Так, в ночь на 29 августа в селе Берлоги Перелинского района были зверски убиты лейтенант Маликов, старшина Тихомиров, рядовые Денисов, Евгеньев и Гришаев посланные на заготовку скота и фуража."31 августа 1944 года в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 15-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата", — уточняется в архивном материале.В другом документе от августа 1944 года указывается, что в селе Барикевичи банда в количестве 26 человек зверски замучила двух дочерей зампредседателя сельсовета, а его самого и его жену, а также еще 11 человек сельского актива увели по направлению Уженецкого леса, судьба которых до настоящего времени не известна.В докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года приведен подробный разбор структуры организации украинских националистов, описаны характерные черты их антисоветской деятельности и обозначены их цели, среди которых основная — отторгнуть Украину от СССР."В первые же дни нападения фашисткой Германии на СССР, когда Красная Армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам. В обращении к учителям-украинцам ОУН* приветствуют "немецкую армию, наиболее культурную армию мира", — указывается в документе.В документе Главного политического управления Красной Армии от 23 сентября 1944 года (об активизации банд бандеровцев на территории Львовской области) представлен характерный состав многих националистических банд, действующих в западных районах Украины, которые "состоят из остатков разбитых дивизий СС "Галиция", бывших полицейских и насильно мобилизованного населения, а также из уклоняющихся от мобилизации в Красную Армию".В послевоенное время бандеровцы не прекратили свою террористическую деятельность. В частности, в донесении начальнику политического управления Прикарпатского военного округа сообщается о бандитских и террористических действиях в период с 15 апреля по 15 июня 1946 года на территории Львовской области. В документе, в частности, приводится эпизод убийства бандеровцами в селе Деревенька семьи инвалида Великой Отечественной войны Горбача. Бандитами были убиты отец инвалида, 19-летняя сестра, восьмилетний сын, четырехлетний сын и племянница восьмимесячного возраста.В другом эпизоде, указывает докладная записка, отряд националистов численностью около 200 человек в нескольких селах подо Львовом повесил 20 человек из числа сельского актива.Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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украина, россия, львов, военторг, организация украинских националистов, в мире, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), москва
00:16 01.04.2022 (обновлено: 00:42 01.04.2022)
Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Минобороны опубликовало новые свидетельства зверств украинских националистов в годы ВОВ
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.
"В годы Великой Отечественной войны на захваченных немцами территориях УССР стала создаваться так называемая "самостийная" украинская государственность, которая сопровождалась многочисленными преступлениями в отношении населяющих Украину народов, их геноцидом. Степени жестокости и зверствам украинских националистов по отношению к русским, украинцам, полякам и евреям были удивлены даже немецко-фашистские оккупанты", — отмечают в Минобороны.
После освобождения территории УССР Красной Армией начались расследования, вскрывшие многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа.
В разделе опубликованы различные донесения, свидетельства, информационные записки, в том числе некоторые документы доказывают тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами.
В донесении начальника политуправления 4-го Украинского фронта от сентября 1944 года, в частности, рассказывается, что на территории войск фронта активизировали свою деятельность националисты-бандеровцы. Так, в ночь на 29 августа в селе Берлоги Перелинского района были зверски убиты лейтенант Маликов, старшина Тихомиров, рядовые Денисов, Евгеньев и Гришаев посланные на заготовку скота и фуража.
"31 августа 1944 года в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 15-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата", — уточняется в архивном материале.
В другом документе от августа 1944 года указывается, что в селе Барикевичи банда в количестве 26 человек зверски замучила двух дочерей зампредседателя сельсовета, а его самого и его жену, а также еще 11 человек сельского актива увели по направлению Уженецкого леса, судьба которых до настоящего времени не известна.
"10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга
2-й воздушной армии Поневину Елену. Там изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе "Россия" и бросили в лесу связанную. Подобные факты не единичны", — отмечается в политдонесении Политуправления 1-го Украинского фронта "О бандитской деятельности украинских националистов в районах западных областей Украины, освобожденных от немцев" от 10 августа 1944 года.
В докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года приведен подробный разбор структуры организации украинских националистов, описаны характерные черты их антисоветской деятельности и обозначены их цели, среди которых основная — отторгнуть Украину
от СССР
.
"В первые же дни нападения фашисткой Германии
на СССР, когда Красная Армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам. В обращении к учителям-украинцам ОУН
* приветствуют "немецкую армию, наиболее культурную армию мира", — указывается в документе.
В документе Главного политического управления Красной Армии от 23 сентября 1944 года (об активизации банд бандеровцев на территории Львовской области
) представлен характерный состав многих националистических банд, действующих в западных районах Украины, которые "состоят из остатков разбитых дивизий СС "Галиция", бывших полицейских и насильно мобилизованного населения, а также из уклоняющихся от мобилизации в Красную Армию".
"Эти банды располагают достаточным количеством автоматического оружия и боеприпасов, находятся в подчинении хорошо подготовленных командиров, прошедших военное обучение в полевых школах УПА*, и специальных инструкторов, подготовленных ОУН в Карпатах", — отмечается в архивном материале.
В послевоенное время бандеровцы не прекратили свою террористическую деятельность. В частности, в донесении начальнику политического управления Прикарпатского военного округа сообщается о бандитских и террористических действиях в период с 15 апреля по 15 июня 1946 года на территории Львовской области. В документе, в частности, приводится эпизод убийства бандеровцами в селе Деревенька семьи инвалида Великой Отечественной войны Горбача. Бандитами были убиты отец инвалида, 19-летняя сестра, восьмилетний сын, четырехлетний сын и племянница восьмимесячного возраста.
В другом эпизоде, указывает докладная записка, отряд националистов численностью около 200 человек в нескольких селах подо Львовом
повесил 20 человек из числа сельского актива.
Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.
* Запрещенная в России экстремистская организация.