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Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского - РИА Новости, 01.04.2022
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Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского
Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского - РИА Новости, 01.04.2022
Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал распространителей фейков о состоянии здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского "суетологами", жаждущими... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:05
2022-04-01T12:05
политика
лдпр
михаил дегтярев
оон
сша
москва
афганистан
вячеслав володин
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ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал распространителей фейков о состоянии здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского "суетологами", жаждущими его выздоровления, а "лишние телодвижения" в партии - вредными.Лидер ЛДПР со 2 марта находится на лечении в московской клинике, он попал туда с коронавирусом, сообщали в Минздраве РФ. В пятницу, 25 марта, о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое. Дегтярев также подтвердил, что руководитель либерал-демократов жив."Не стоит верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского. Суетологи никак не могут дождаться его выздоровления. Лишние телодвижения в партии до его полного выздоровления вредны для ЛДПР. Жириновский – основа партии, он ее создавал, он ею и руководит. Все мы - не только соратники по партии, но и вся страна, это абсолютно точно - желаем ему скорейшего выздоровления и дальнейшей продуктивной работы на благо России", - сказал Дегтярев РИА Новости.По его словам, "видно, что люди соскучились по его предсказаниям и ждут возвращения в медиаполе".Ранее хабаровский губернатор говорил журналистам, что некоторые однопартийцы - "горячие головы" - уже начали "перестановками какими-то заниматься" до выздоровления лидера, назвав его "единоначалием" ЛДПР. Дегтярев также предложил наложить мораторий на любые движения - и в регионах, и в Москве, в центральных органах партийной власти - до выздоровления Жириновского.Дегтярев с марта начал публикацию выдержек из своих книг с его "пророчествами". Он рассказал уже о четырех: о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом, о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и что именно талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) должны стоять во главе руководства Афганистана. Также губернатор в четверг напомнил о совете от лидера ЛДПР Соединенным Штатам Америки об уходе с Украины, чтобы для них там "не повторился сценарий Кабула".Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021-м она была переиздана). Туда, по его словам, вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы". Дегтярев отметил, что речи о издании третьей части "пророчеств" Жириновского пока не идет, так как "надо быть с ним рядом, чувствовать его, а я далеко".*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220329/rassledovanie-1780688677.html
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политика, лдпр, михаил дегтярев, оон, сша, москва, афганистан, вячеслав володин, госдума рф, владимир жириновский
12:05 01.04.2022
 
Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского

Глава Хабаровского края Дегтярев назвал авторов фейков о здоровье Жириновского суетологами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал распространителей фейков о состоянии здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского "суетологами", жаждущими его выздоровления, а "лишние телодвижения" в партии - вредными.
Лидер ЛДПР со 2 марта находится на лечении в московской клинике, он попал туда с коронавирусом, сообщали в Минздраве РФ. В пятницу, 25 марта, о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое. Дегтярев также подтвердил, что руководитель либерал-демократов жив.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 15:06
ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского
"Не стоит верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского. Суетологи никак не могут дождаться его выздоровления. Лишние телодвижения в партии до его полного выздоровления вредны для ЛДПР. Жириновский – основа партии, он ее создавал, он ею и руководит. Все мы - не только соратники по партии, но и вся страна, это абсолютно точно - желаем ему скорейшего выздоровления и дальнейшей продуктивной работы на благо России", - сказал Дегтярев РИА Новости.
По его словам, "видно, что люди соскучились по его предсказаниям и ждут возвращения в медиаполе".
Ранее хабаровский губернатор говорил журналистам, что некоторые однопартийцы - "горячие головы" - уже начали "перестановками какими-то заниматься" до выздоровления лидера, назвав его "единоначалием" ЛДПР. Дегтярев также предложил наложить мораторий на любые движения - и в регионах, и в Москве, в центральных органах партийной власти - до выздоровления Жириновского.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
31 марта, 12:26
Дегтярев напомнил совет Жириновского для США об уходе с Украины
Дегтярев с марта начал публикацию выдержек из своих книг с его "пророчествами". Он рассказал уже о четырех: о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом, о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и что именно талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) должны стоять во главе руководства Афганистана. Также губернатор в четверг напомнил о совете от лидера ЛДПР Соединенным Штатам Америки об уходе с Украины, чтобы для них там "не повторился сценарий Кабула".
Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021-м она была переиздана). Туда, по его словам, вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы". Дегтярев отметил, что речи о издании третьей части "пророчеств" Жириновского пока не идет, так как "надо быть с ним рядом, чувствовать его, а я далеко".
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
ПолитикаЛДПРМихаил ДегтяревООНСШАМоскваАфганистанВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир Жириновский
 
 
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