https://ria.ru/20220401/zhirinovskiy-1781242755.html

Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского

Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского - РИА Новости, 01.04.2022

Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал распространителей фейков о состоянии здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского "суетологами", жаждущими... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:05

2022-04-01T12:05

2022-04-01T12:05

политика

лдпр

михаил дегтярев

оон

сша

москва

афганистан

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780040413_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b6473f4f9cd5668ab35884c242219e7.jpg

ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал распространителей фейков о состоянии здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского "суетологами", жаждущими его выздоровления, а "лишние телодвижения" в партии - вредными.Лидер ЛДПР со 2 марта находится на лечении в московской клинике, он попал туда с коронавирусом, сообщали в Минздраве РФ. В пятницу, 25 марта, о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое. Дегтярев также подтвердил, что руководитель либерал-демократов жив."Не стоит верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского. Суетологи никак не могут дождаться его выздоровления. Лишние телодвижения в партии до его полного выздоровления вредны для ЛДПР. Жириновский – основа партии, он ее создавал, он ею и руководит. Все мы - не только соратники по партии, но и вся страна, это абсолютно точно - желаем ему скорейшего выздоровления и дальнейшей продуктивной работы на благо России", - сказал Дегтярев РИА Новости.По его словам, "видно, что люди соскучились по его предсказаниям и ждут возвращения в медиаполе".Ранее хабаровский губернатор говорил журналистам, что некоторые однопартийцы - "горячие головы" - уже начали "перестановками какими-то заниматься" до выздоровления лидера, назвав его "единоначалием" ЛДПР. Дегтярев также предложил наложить мораторий на любые движения - и в регионах, и в Москве, в центральных органах партийной власти - до выздоровления Жириновского.Дегтярев с марта начал публикацию выдержек из своих книг с его "пророчествами". Он рассказал уже о четырех: о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом, о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и что именно талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) должны стоять во главе руководства Афганистана. Также губернатор в четверг напомнил о совете от лидера ЛДПР Соединенным Штатам Америки об уходе с Украины, чтобы для них там "не повторился сценарий Кабула".Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021-м она была переиздана). Туда, по его словам, вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы". Дегтярев отметил, что речи о издании третьей части "пророчеств" Жириновского пока не идет, так как "надо быть с ним рядом, чувствовать его, а я далеко".*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220329/rassledovanie-1780688677.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781043277.html

сша

москва

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, лдпр, михаил дегтярев, оон, сша, москва, афганистан, вячеслав володин, госдума рф, владимир жириновский