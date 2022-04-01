Зеленский обсудил с Макроном переговоры с Россией и гарантии безопасности
Глава Украины Зеленский обсудил с Макроном переговоры с Россией и гарантии безопасности
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном переговорный процесс с РФ и вопрос предоставления Украине гарантий безопасности.
"Продолжил переговоры с президентом Эммануэлем Макроном… Обсудили переговорный процесс – его ход и перспективы, важность гарантий безопасности", - написал Зеленский в пятницу в Twitter.
Зеленский также написал, что предложение Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя "должно реализовываться".
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину российские военные с 1 апреля в очередной раз открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.