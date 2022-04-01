https://ria.ru/20220401/zakon-1781297407.html

Путин подписал закон о присвоении званий в противопожарной службе

Путин подписал закон о присвоении званий в противопожарной службе - РИА Новости, 01.04.2022

Путин подписал закон о присвоении званий в противопожарной службе

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок присвоения звания лейтенанта и младшего лейтенанта внутренней службы в Федеральной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:34

2022-04-01T14:34

2022-04-01T14:34

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок присвоения звания лейтенанта и младшего лейтенанта внутренней службы в Федеральной противопожарной службе (ФПС), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает, что присвоение специального звания младшего лейтенанта внутренней службы ФПС возможно только при назначении на должности среднего начальствующего состава и при наличии среднего профессионального образования.Кроме того, согласно документу, присвоение специального звания лейтенанта внутренней службы осуществляется при назначении на должности среднего и старшего начальствующего состава и наличии высшего образования, а также "по окончании образовательной организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности по очной форме обучения".

https://ria.ru/20220331/prizyv-1781028356.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, политика