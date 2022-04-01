https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781349535.html
Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров России и Украины
Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров России и Украины - РИА Новости, 01.04.2022
Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров России и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:31
2022-04-01T17:31
2022-04-01T17:59
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АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины."Отметив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины", — сообщает канцелярия турецкого лидера.В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Эрдоганом поблагодарил его за организацию встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.Там также указали, что стороны обсудили гуманитарные вопросы и договорились поддерживать контакт.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781326435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, стамбул
17:31 01.04.2022 (обновлено: 17:59 01.04.2022)
Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров России и Украины
Президент Турции Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров России и Украины