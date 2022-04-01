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Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины - РИА Новости, 01.04.2022
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Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины
Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины - РИА Новости, 01.04.2022
Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:22
2022-04-01T16:22
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
украина
стамбул
донбасс
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров России и Украины.Ранее Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным планируются на 16:00 по местному времени (совпадает с мск)."Мы заявили о готовности к организации подобной встречи в Стамбуле, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
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турция
украина
стамбул
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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, украина, стамбул, донбасс
16:22 01.04.2022
 
Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины

Эрдоган заявил, что рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров России и Украины.
Ранее Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным планируются на 16:00 по местному времени (совпадает с мск).
"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи в Стамбуле, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 21:06
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурцияУкраинаСтамбулДонбасс
 
 
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