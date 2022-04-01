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Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины
Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины - РИА Новости, 01.04.2022
Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:22
2022-04-01T16:22
2022-04-01T16:22
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
украина
стамбул
донбасс
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров России и Украины.Ранее Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным планируются на 16:00 по местному времени (совпадает с мск)."Мы заявили о готовности к организации подобной встречи в Стамбуле, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
https://ria.ru/20220331/erdogan-1781173752.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, украина, стамбул, донбасс
Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины
Эрдоган заявил, что рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины