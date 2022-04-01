https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781331190.html

Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины

Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины - РИА Новости, 01.04.2022

Эрдоган рассчитывает на определение даты встречи лидеров России и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:22

2022-04-01T16:22

2022-04-01T16:22

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

украина

стамбул

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755193058_0:68:550:377_1920x0_80_0_0_d0018a3ced2b4294419ad771dac87d8a.jpg

АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что после его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет определена дата встречи лидеров России и Украины.Ранее Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным планируются на 16:00 по местному времени (совпадает с мск)."Мы заявили о готовности к организации подобной встречи в Стамбуле, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

https://ria.ru/20220331/erdogan-1781173752.html

турция

украина

стамбул

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, украина, стамбул, донбасс