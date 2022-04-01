https://ria.ru/20220401/vk-1781239179.html

В VK объявили о назначении нового вице-президента по маркетингу

В VK объявили о назначении нового вице-президента по маркетингу - РИА Новости, 01.04.2022

В VK объявили о назначении нового вице-президента по маркетингу

Вице-президентом VK по маркетингу станет Инна Походня, до этого она занимала позицию вице-президента по маркетингу "Ростелекома" и директора по маркетингу... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:47

2022-04-01T11:47

2022-04-01T12:02

экономика

технологии

россия

ростелеком

одноклассники

вконтакте

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армения

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-президентом VK по маркетингу станет Инна Походня, до этого она занимала позицию вице-президента по маркетингу "Ростелекома" и директора по маркетингу Tele2, сообщает компания."VK объявляет о назначении нового вице-президента по маркетингу. На эту позицию назначена Инна Походня. Инна будет отвечать за построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления компании. Одним из ключевых направлений работы Инны в новой роли станет усиление позиционирования бренда VK и улучшение восприятия отдельных продуктов как элементов единой экосистемы", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что в VK Походня перешла из "Ростелекома", где последние несколько лет одновременно занимала позицию вице-президента по маркетингу "Ростелекома" и директора по маркетингу Tele2. До этого она руководила направлением маркетинга в Masterсard в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.

https://ria.ru/20220331/vk-1781003094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, технологии, россия, ростелеком, одноклассники, вконтакте, белоруссия, армения