11:47 01.04.2022 (обновлено: 12:02 01.04.2022)
В VK объявили о назначении нового вице-президента по маркетингу
Вице-президентом VK по маркетингу станет Инна Походня из "Ростелекома"
Офис VK в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-президентом VK по маркетингу станет Инна Походня, до этого она занимала позицию вице-президента по маркетингу "Ростелекома" и директора по маркетингу Tele2, сообщает компания.
"VK объявляет о назначении нового вице-президента по маркетингу. На эту позицию назначена Инна Походня. Инна будет отвечать за построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления компании. Одним из ключевых направлений работы Инны в новой роли станет усиление позиционирования бренда VK и улучшение восприятия отдельных продуктов как элементов единой экосистемы", - говорится в сообщении компании.
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Уточняется, что в VK Походня перешла из "Ростелекома", где последние несколько лет одновременно занимала позицию вице-президента по маркетингу "Ростелекома" и директора по маркетингу Tele2. До этого она руководила направлением маркетинга в Masterсard в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.
VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.