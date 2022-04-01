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Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 01.04.2022

Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:52

2022-04-01T00:52

2022-04-01T00:52

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новости - туризм

россия

франция

ассоциация туроператоров россии (атор)

евросоюз

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу.Однако это не означает, что поехать во Францию с туристическими целями смогут все желающие россияне, поскольку Россия все еще относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане COVID-19, согласно французскому перечню, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Чтобы въехать во Францию даже с имеющейся визой, потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, либо предоставить подтверждение веского основания для поездки, к которым не относится туризм.Кроме того, нет и прямых рейсов из России во Францию. Попасть в Париж можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде, причем цена за билет в одну сторону начинается от 44 тысяч рублей на человека.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

новости - туризм, россия, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, москва