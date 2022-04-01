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Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 01.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220401/vizy-1781188558.html
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 01.04.2022
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:52
2022-04-01T00:52
туризм
новости - туризм
россия
франция
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу.Однако это не означает, что поехать во Францию с туристическими целями смогут все желающие россияне, поскольку Россия все еще относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане COVID-19, согласно французскому перечню, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Чтобы въехать во Францию даже с имеющейся визой, потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, либо предоставить подтверждение веского основания для поездки, к которым не относится туризм.Кроме того, нет и прямых рейсов из России во Францию. Попасть в Париж можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде, причем цена за билет в одну сторону начинается от 44 тысяч рублей на человека.
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новости - туризм, россия, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, москва
00:52 01.04.2022
 
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

Франция с первого апреля возобновляет выдачу туристических виз россиянам

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу.
Однако это не означает, что поехать во Францию с туристическими целями смогут все желающие россияне, поскольку Россия все еще относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане COVID-19, согласно французскому перечню, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Чтобы въехать во Францию даже с имеющейся визой, потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, либо предоставить подтверждение веского основания для поездки, к которым не относится туризм.
Кроме того, нет и прямых рейсов из России во Францию. Попасть в Париж можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде, причем цена за билет в одну сторону начинается от 44 тысяч рублей на человека.
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