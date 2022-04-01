https://ria.ru/20220401/vizy-1781188558.html
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 01.04.2022
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:52
2022-04-01T00:52
2022-04-01T00:52
туризм
новости - туризм
россия
франция
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa3df86421d2262cfdc340442a7d1caf.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу.Однако это не означает, что поехать во Францию с туристическими целями смогут все желающие россияне, поскольку Россия все еще относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане COVID-19, согласно французскому перечню, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Чтобы въехать во Францию даже с имеющейся визой, потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, либо предоставить подтверждение веского основания для поездки, к которым не относится туризм.Кроме того, нет и прямых рейсов из России во Францию. Попасть в Париж можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде, причем цена за билет в одну сторону начинается от 44 тысяч рублей на человека.
https://ria.ru/20220401/bezviz-1781187126.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6060f29b0b8b55281b8f98ee91f89a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, москва
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
Франция с первого апреля возобновляет выдачу туристических виз россиянам