https://ria.ru/20220401/ukraina-1781316412.html

Кадыров пообещал решить проблему дефицита продовольствия в Мелитополе

Кадыров пообещал решить проблему дефицита продовольствия в Мелитополе - РИА Новости, 01.04.2022

Кадыров пообещал решить проблему дефицита продовольствия в Мелитополе

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в ближайшее время планирует полностью решить проблему нехватки продовольствия в Мелитополе, увеличив... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:40

2022-04-01T15:40

2022-04-01T15:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

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россия

мелитополь

украина

признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 1 апр - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в ближайшее время планирует полностью решить проблему нехватки продовольствия в Мелитополе, увеличив темпы и объемы поставок, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В ближайшее время фондом планируется полностью решить проблему нехватки продовольствия в Мелитополе, увеличив темпы и объемы поставок. Нельзя допускать, чтобы жители освобожденных территорий испытывали нехватку жизненно важных продуктов и медикаментов", - написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, во многих городах и селах, украинским военным и боевикам нацбатальонов, наблюдается острый продовольственный кризис, жителей насильственным методом удерживают в населенный пунктах, несмотря на критическую обстановку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

мелитополь

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, мелитополь, украина, признание днр и лнр в россии