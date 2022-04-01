https://ria.ru/20220401/ukraina-1781306792.html

Минобороны Германии поставит Украине 58 бронетранспортеров

Минобороны Германии поставит Украине 58 бронетранспортеров - РИА Новости, 01.04.2022

Минобороны Германии поставит Украине 58 бронетранспортеров

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила очередную поставку оружия украинской армии, это 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР, РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:09

2022-04-01T15:09

2022-04-01T15:09

обострение ситуации в днр и лнр

сергей рудской

владимир путин

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила очередную поставку оружия украинской армии, это 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР, сообщила газета Welt am Sonntag.Бронетранспортеры PbV-501 оснащены пушками и пулеметами и были стандартным вооружением армий государств Варшавского договора, пишет газета. Бронетранспортеры перешли во владение бундесвера Германии после воссоединения страны в 1991 году и первоначально были переданы шведской армии в конце 1990-х годов. Швеция продала их чешской компании, которая сейчас пытается продать его украинской армии, однако для этого требовалось разрешение Германии, которое теперь выдано, сообщило издание со ссылкой на представителя Минобороны.В среду газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что Минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 миллионов евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники. Решение о начале поставок должно принять правительство Германии. Список включает примерно 200 позиций. Среди них 2650 РПГ типа Матадор общей суммой в 13 миллионов евро, 18 разведывательных БПЛА, минометы, автоматические пушки, 3 тысячи приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того, в списке значатся восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили - от автобусов до внедорожников.Германский список вооружений, о котором стало известно из СМИ, вызвал возмущение в Киеве, так как не был согласован и не содержал необходимых позиций, сообщила в четверг газета Die Welt со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах. Германия по-прежнему отказывается от поставок наступательного вооружения, в частности, танков и истребителей, считает возможным предоставление гранатометов и зенитных ракет - но даже об этих решениях в Киеве узнали "только из СМИ", пишет издание. По информации Welt, Украина требует от Германии, в первую очередь, поставки разведывательных и боевых дронов, так называемых радаров артиллерийской разведки. Переносные зенитные и противотанковые комплексы сейчас не столь востребованы, пишет издание со ссылкой на имеющиеся у него документы.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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