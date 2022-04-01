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"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине - РИА Новости, 01.04.2022
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине
"Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:30
2022-04-01T13:30
2022-04-01T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
рафаэль гросси
алексей лихачев
украина
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации."Мы обменялись мнениями и наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия (по Украине – ред.)", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, алексей лихачев, украина, россия, ситуация в днр и лнр
13:30 01.04.2022 (обновлено: 13:41 01.04.2022)
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине
Главы "Росатома" и МАГАТЭ Лихачев и Гросси наметили пути взаимодействия по Украине