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"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781275242.html
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине - РИА Новости, 01.04.2022
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине
"Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:30
2022-04-01T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
рафаэль гросси
алексей лихачев
украина
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации."Мы обменялись мнениями и наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия (по Украине – ред.)", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.
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в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, алексей лихачев, украина, россия, ситуация в днр и лнр
13:30 01.04.2022 (обновлено: 13:41 01.04.2022)
 
"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине

Главы "Росатома" и МАГАТЭ Лихачев и Гросси наметили пути взаимодействия по Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
"Мы обменялись мнениями и наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия (по Украине – ред.)", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.
Атомные электростанции УкраиныАтомные электростанции Украины
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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