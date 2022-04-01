https://ria.ru/20220401/ukraina-1781275242.html

"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине

"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине - РИА Новости, 01.04.2022

"Росатом" и МАГАТЭ наметили пути взаимодействия по Украине

"Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:30

2022-04-01T13:30

2022-04-01T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

алексей лихачев

украина

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации."Мы обменялись мнениями и наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия (по Украине – ред.)", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, алексей лихачев, украина, россия, ситуация в днр и лнр