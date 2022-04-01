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Ситуация на Украине угрожает Европе терроризмом, считают в Совфеде - РИА Новости, 01.04.2022
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https://ria.ru/20220401/ukraina-1781217092.html
Ситуация на Украине угрожает Европе терроризмом, считают в Совфеде
Ситуация на Украине угрожает Европе терроризмом, считают в Совфеде - РИА Новости, 01.04.2022
Ситуация на Украине угрожает Европе терроризмом, считают в Совфеде
Обеспечение Украины западным оружием в итоге приведет к увеличению террористической опасности для Европы, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:15
2022-04-01T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет федерации рф
андрей климов
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Обеспечение Украины западным оружием в итоге приведет к увеличению террористической опасности для Европы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."В континентальной Европе нарастает террористическая угроза невиданных ранее масштабов. С территории Украины вместе с 3,5 миллионами беженцев в ЕС уже проникло не менее 4-5 тысяч вооруженных лиц, склонных к совершению тяжких преступлений и имеющих личный опыт убийств мирных граждан, открытого похищения чужого имущества, пыток и тому подобных общественно опасных деяний", - написал политик в своем Telegram-канале.Кроме того, не менее 5-7% направляемого на Украину оружия из стран НАТО (включая гранатометы, мины, гранаты, пулемёты, переносные зенитно-ракетные комплексы) перепродаются террористическим организациям Ближнего Востока и Северной Африки, европейским радикальным группировкам, имеющим свои ячейки на территории ЕС", - отметил он.Климов также указал, что по сообщениям из Бейрута, ряда африканских столиц, в связи с ростом угрозы голода с лета этого года "из-за ограничений, наложенных ЕС на РФ, Беларусь и поддержки Западом боевых действий на Украине, количество беженцев в Европу с юга и юго-востока может возрасти к концу 2022 года до 7 миллионов человек, что приведёт к росту численности европейских террористических элементов в 3-5 раз за ближайшие 6-7 месяцев"."Все эти факторы могут на порядок повысить уровень преступности в ЕС, привести к сотням террористических актов с применением армейского оружия и боеприпасов, довести количество жертв этих преступлений из числа граждан ЕС в до нескольких тысяч", - считает политик.При этом ожидаемый рост массовых беспорядков на почве социально-политических протестов в ФРГ, Франции, Италии, Испании, Португалии, странах Бенилюкс, ряде восточноевропейских и балканским государств с участием миллионов человек не позволит силам правопорядка стран ЕС своевременно и эффективно обеспечить безопасность граждан в городах Европы численностью свыше 300 тысяч человек, отметил законодатель."Анализ показывает, что указанные процессы с апреля сего года приобретают неконтролируемый и необратимый для ЕС характер. В этой связи гражданам РФ, которые уже находятся в континентальной Европе за пределами России, либо планируют туда свои поездки в 2022 году, следует проявлять особую осторожность, как и при поездках в страны с повышенным уровнем военно-террористических и иных подобных угроз с бесконтрольным применением боевого оружия", - заключил Климов.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
10:15 01.04.2022
 
Ситуация на Украине угрожает Европе терроризмом, считают в Совфеде

Сенатор Климов считает, что ситуация на Украине несет Европе террористическую угрозу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Обеспечение Украины западным оружием в итоге приведет к увеличению террористической опасности для Европы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"В континентальной Европе нарастает террористическая угроза невиданных ранее масштабов. С территории Украины вместе с 3,5 миллионами беженцев в ЕС уже проникло не менее 4-5 тысяч вооруженных лиц, склонных к совершению тяжких преступлений и имеющих личный опыт убийств мирных граждан, открытого похищения чужого имущества, пыток и тому подобных общественно опасных деяний", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Кроме того, не менее 5-7% направляемого на Украину оружия из стран НАТО (включая гранатометы, мины, гранаты, пулемёты, переносные зенитно-ракетные комплексы) перепродаются террористическим организациям Ближнего Востока и Северной Африки, европейским радикальным группировкам, имеющим свои ячейки на территории ЕС", - отметил он.
Климов также указал, что по сообщениям из Бейрута, ряда африканских столиц, в связи с ростом угрозы голода с лета этого года "из-за ограничений, наложенных ЕС на РФ, Беларусь и поддержки Западом боевых действий на Украине, количество беженцев в Европу с юга и юго-востока может возрасти к концу 2022 года до 7 миллионов человек, что приведёт к росту численности европейских террористических элементов в 3-5 раз за ближайшие 6-7 месяцев".
"Все эти факторы могут на порядок повысить уровень преступности в ЕС, привести к сотням террористических актов с применением армейского оружия и боеприпасов, довести количество жертв этих преступлений из числа граждан ЕС в до нескольких тысяч", - считает политик.
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При этом ожидаемый рост массовых беспорядков на почве социально-политических протестов в ФРГ, Франции, Италии, Испании, Португалии, странах Бенилюкс, ряде восточноевропейских и балканским государств с участием миллионов человек не позволит силам правопорядка стран ЕС своевременно и эффективно обеспечить безопасность граждан в городах Европы численностью свыше 300 тысяч человек, отметил законодатель.
"Анализ показывает, что указанные процессы с апреля сего года приобретают неконтролируемый и необратимый для ЕС характер. В этой связи гражданам РФ, которые уже находятся в континентальной Европе за пределами России, либо планируют туда свои поездки в 2022 году, следует проявлять особую осторожность, как и при поездках в страны с повышенным уровнем военно-террористических и иных подобных угроз с бесконтрольным применением боевого оружия", - заключил Климов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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