Рейтинг@Mail.ru
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", документ... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:25
2022-04-01T15:19
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", документ опубликовали на портале правовой информации.Речь в указе идет о платежах за покупку, аренду и лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.Из документа следует, что обязательства перед физическими и юридическими лицами, связанными с недружественными государствами, можно погашать в рублях на счета, открытые в российских банках.Так, должник должен перечислить "на счет основного хозяйственного общества — резидента, открытый в российской кредитной организации, средства в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте".Сумму будут рассчитывать по официальному курсу ЦБ на дату платежа.Кроме того, правительство получило право определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.
https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html
https://ria.ru/20220401/ruslan-1781244366.html
https://ria.ru/20220331/lizing-1781179935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
13:25 01.04.2022 (обновлено: 15:19 01.04.2022)
 
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях

Путин подписал указ о переводе в рубли расчетов за покупку и лизинг иностранных самолетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", документ опубликовали на портале правовой информации.
Речь в указе идет о платежах за покупку, аренду и лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:51
Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний
Из документа следует, что обязательства перед физическими и юридическими лицами, связанными с недружественными государствами, можно погашать в рублях на счета, открытые в российских банках.
Так, должник должен перечислить "на счет основного хозяйственного общества — резидента, открытый в российской кредитной организации, средства в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте".
Сумму будут рассчитывать по официальному курсу ЦБ на дату платежа.
Кроме того, правительство получило право определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.
Самолет Ан-124 Руслан - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине арестовали 12 российских транспортных самолетов "Руслан"
После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.
Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 22:16
Российские лизинговые компании смогут избежать ареста судов за рубежом
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала