https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html

Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях

Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях - РИА Новости, 01.04.2022

Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях

Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", документ... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:25

2022-04-01T13:25

2022-04-01T15:19

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", документ опубликовали на портале правовой информации.Речь в указе идет о платежах за покупку, аренду и лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.Из документа следует, что обязательства перед физическими и юридическими лицами, связанными с недружественными государствами, можно погашать в рублях на счета, открытые в российских банках.Так, должник должен перечислить "на счет основного хозяйственного общества — резидента, открытый в российской кредитной организации, средства в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте".Сумму будут рассчитывать по официальному курсу ЦБ на дату платежа.Кроме того, правительство получило право определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.

https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html

https://ria.ru/20220401/ruslan-1781244366.html

https://ria.ru/20220331/lizing-1781179935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин